Tá hỏa World Cup 2026: Nữ ca sĩ Shakira bị nghi là "người giả" ở lễ khai mạc

Sự xuất hiện của nữ hoàng nhạc Pop Latin Shakira tại lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động Estadio Azteca (Mexico) ngày 12/6 đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội toàn cầu. Nhiều khán giả trung thành thậm chí sốc nặng và đặt nghi vấn ban tổ chức đã sử dụng “người giả” hoặc diễn viên đóng thế do gương mặt của nữ ca sĩ 49 tuổi trông quá khác lạ trên sóng truyền hình trực tiếp.

Shakira tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico

Làn sóng nghi vấn từ người hâm mộ: "Đó không phải là Shakira!"

Ngay sau khi Shakira kết thúc tiết mục hoành tráng trình diễn ca khúc chủ đề "Dai Dai" cùng nam ca sĩ Burna Boy, các nền tảng mạng xã hội lớn như X (Twitter), TikTok và Facebook lập tức bùng nổ hàng loạt bài viết mổ xẻ ngoại hình của cô.

Rất nhiều khán giả tinh ý chỉ ra rằng cấu trúc xương mặt, nụ cười, chiều cao và đặc biệt là phần cằm của giọng ca Waka Waka trên sóng truyền hình trực tiếp khác xa so với những hình ảnh thường thấy. Hàng loạt "thuyết âm mưu" nhanh chóng lan truyền tốc độ chóng mặt:

- "Hãy gọi tôi là kẻ điên đi nhưng người trên sân khấu trông chẳng giống cô ấy chút nào".

- "Tôi thực sự nghi ngờ: Đây có phải Shakira thật không? Trông cơ mặt đơ cứng như một ma-nơ-canh vậy, chắc chắn là người đóng thế!".

- "Chuyện gì đã xảy ra với phần xương quai hàm của cô ấy thế kia? Phải chăng ban tổ chức đã dùng công nghệ AI hoán đổi khuôn mặt (Deepfake)?".

Sự hoang mang dâng cao khi luồng ý kiến khẳng định người biểu diễn chỉ là một kẻ mạo danh (impersonator) nhận được hàng ngàn lượt tương tác đồng tình.

Nghi ngờ Shakira "giả mạo" đã được giải đáp

Sự thật phía sau: Góc máy "tử thần" và hiệu ứng ánh sáng sân khấu

Trước những tin đồn ngày càng đi quá xa, các chuyên gia hình ảnh và người hâm mộ lâu năm đã nhanh chóng vào cuộc phân tích kỹ thuật truyền hình trực tiếp để tìm ra nguyên nhân. Theo bài phân tích chi tiết từ chuyên trang giải trí uy tín Bored Panda, sự khác biệt về ngoại hình hoàn toàn xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật và phong cách trang điểm mới:

Góc máy quay cực thấp. Hệ thống camera trực tiếp tại sân vận động Azteca được đặt ở góc thấp và hướng ngược lên để bao quát toàn bộ không gian hoành tráng. Góc quay này là "khắc tinh" của khuôn mặt, dễ dàng làm biến dạng tỷ lệ quai hàm và tạo cảm giác gương mặt bị sưng hoặc đơ cứng.

Hệ thống ánh sáng triệt tiêu bóng tự nhiên. Lễ khai mạc sử dụng hệ thống đèn LED và đèn chiếu công suất cực đại. Luồng sáng mạnh rọi trực tiếp từ nhiều phía đã triệt tiêu các vùng bóng đổ tự nhiên trên khuôn mặt, khiến cơ mặt của Shakira trông phẳng dẹt và thiếu chiều sâu khi lên hình.

Phong cách trang điểm lỗi và kiểu tóc mới. Một số người hâm mộ trung thành trên Reddit chỉ ra rằng gần đây Shakira đã thay đổi màu tóc sang tông hồng dâu, đồng thời áp dụng kỹ thuật vẽ tràn viền môi kết hợp với lớp phấn tạo khối quá đậm dành riêng cho sân khấu lớn, vô tình làm biến đổi các đường nét quen thuộc.

Bằng chứng đập tan tin đồn "người giả"

Để đập tan hoàn toàn các thuyết âm mưu vô căn cứ, cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng tung ra những bằng chứng xác thực:

Video hậu trường tổng duyệt. Các đoạn video ghi lại buổi tập duyệt thực tế của Shakira vài ngày trước trận đấu tại sân Estadio Azteca đã được chia sẻ lại. Dưới ánh sáng tự nhiên và góc quay cận cảnh bằng điện thoại của nhân viên hậu đài, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên những đường nét khuôn mặt quen thuộc và phong thái năng động không thể trộn lẫn.

Vết sẹo đặc trưng. Những hình ảnh chụp độ phân giải cao từ các phóng viên thể thao quốc tế tại sân vận động cho thấy rõ vết sẹo nhỏ đặc trưng trên khuôn mặt của Shakira, điều mà các diễn viên đóng thế hay công nghệ giả mạo khó lòng sao chép hoàn hảo dưới áp lực của một chương trình truyền hình trực tiếp.

Một số hình ảnh về Shakira và dàn vũ công trong lễ khai mạc ở Mexico 12/6