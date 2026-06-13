Bảng xếp hạng bảng E World Cup 2026: Đức đua "nghẹt thở" Curaçao, Bờ Biển Ngà, Ecuador

Bảng xếp hạng bóng đá bảng E World Cup 2026 mới nhất

Bảng E Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bờ Biển Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng E World Cup 2026 hứa hẹn mang đến những màn so tài vô cùng kịch tính với sự góp mặt của các trường phái bóng đá đa dạng. Tuyển Đức đương nhiên là cái tên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng nhờ bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội của một ông lớn châu Âu.

Dù vậy, "Cỗ xe tăng" chắc chắn sẽ gặp phải sự bám đuổi quyết liệt từ Ecuador, thế lực bóng đá Nam Mỹ sở hữu lối chơi đầy gắn kết và thực dụng. Trong khi đó, "Voi rừng" Bờ Biển Ngà mang đến sức mạnh thể chất áp đảo và sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào. Khép lại bảng đấu là Curacao, ẩn số thú vị từ vùng CONCACAF ôm tham vọng tạo nên bất ngờ lớn trong lần đầu góp mặt.

Trình độ và quyết tâm cao độ của các đội khiến cục diện Bảng E trở nên rất khó lường ngay từ những loạt trận đầu tiên.