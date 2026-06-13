Bảng xếp hạng bảng D World Cup 2026: Mỹ, Paraguay, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, cục diện khó đoán

Bảng xếp hạng bóng đá bảng D World Cup 2026 mới nhất

Bảng D Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Mỹ (Chủ nhà) 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1 3 -3 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng D World Cup 2026 chuẩn bị bước vào những cuộc đối đầu đầy cân não và không có chỗ cho sự khoan nhượng. Đội đồng chủ nhà Mỹ nắm giữ lợi thế sân nhà cực lớn tại SoFi Stadium, nhưng áp lực phải giành trọn vẹn điểm số ngay ngày ra quân là rào cản tâm lý không nhỏ.

Thử thách lớn đầu tiên của họ là tuyển Paraguay, đại diện Nam Mỹ với lối chơi phòng ngự vô cùng khó chịu và thực dụng. Trong khi đó, chú "Chuột túi" Úc mang đến giải đấu tinh thần chiến đấu kiên cường cùng lối đá bóng bổng đầy thực dụng. Khép lại bảng đấu là Thổ Nhĩ Kỳ, ẩn số châu Âu sở hữu dàn cầu thủ kỹ thuật và lối chơi vô cùng bùng nổ.

Sự đồng đều về trình độ khiến cục diện Bảng D trở nên cực kỳ khó đoán. Mỗi sai lầm nhỏ trước giờ bóng lăn đều có thể phá hỏng tham vọng đi tiếp của bất kỳ đội tuyển nào.