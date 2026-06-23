Nhận định tỷ số Anh vs Ghana (3h00 ngày 24/6, bảng L World Cup 2026): “Tam Sư” thắng trận?

Nhận định tỷ số Anh vs Ghana

Trận Anh vs Ghana tại bảng L World Cup 2026 diễn ra tại Boston Stadium, trong bối cảnh cả hai đội đều đặt mục tiêu tiến gần hơn tới vòng 1/16. Với chất lượng đội hình vượt trội, chiều sâu lực lượng tốt hơn và khả năng tạo sức ép liên tục, Anh có nhiều cơ sở để hướng tới một chiến thắng cách biệt.

Sau màn ra quân thắng Croatia 4-2, đội tuyển Anh cho thấy sức mạnh tấn công rất đáng gờm. Dưới thời HLV Thomas Tuchel, “Tam sư” không chỉ dựa vào các ngôi sao tuyến trên mà còn vận hành với cường độ cao, pressing chủ động và chuyển trạng thái nhanh. Đây là yếu tố có thể khiến Ghana gặp khó, đặc biệt nếu đại diện châu Phi phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Anh vs Ghana. Ảnh: FPT Play

Điểm mạnh lớn nhất của Anh nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Khi có thời lượng cầm bóng vượt trội, họ dễ dàng đẩy Ghana vào thế chống đỡ, buộc đối thủ phải phòng ngự với số đông trước vòng cấm. Những tình huống phối hợp ở biên, các pha căng ngang và bóng hai từ tuyến hai sẽ là vũ khí quan trọng để Anh tìm bàn mở tỷ số.

Ghana không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ ở hai cánh và khả năng phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu phải chơi trong thế bị ép sân liên tục, Ghana có thể bộc lộ khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ. Đây là khu vực mà Anh đủ khả năng khai thác bằng những đường chuyền nhanh, các pha xâm nhập của tiền vệ công hoặc hậu vệ biên dâng cao.

Khả năng Anh thắng cách biệt càng rõ hơn nếu họ ghi bàn sớm. Một khi Ghana buộc phải đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ mở ra nhiều hơn. Với dàn cầu thủ tấn công có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng, Anh hoàn toàn có thể biến lợi thế một bàn thành chiến thắng 2 hoặc 3 bàn.

Ngoài ra, chiều sâu lực lượng cũng là điểm tựa của “Tam sư”. Trong một trận đấu có nhịp độ cao, những thay đổi từ ghế dự bị có thể giúp Anh duy trì sức ép đến cuối trận. Ghana nếu xuống sức ở hiệp hai sẽ rất dễ bị cuốn vào thế trận một chiều.

Tổng thể, Ghana đủ sức tạo ra vài thời điểm nguy hiểm, nhưng để đứng vững trước sức ép toàn diện của Anh là nhiệm vụ không đơn giản. Nếu thi đấu đúng phong độ, kiểm soát tốt nhịp trận và tận dụng cơ hội, Anh có nhiều khả năng giành chiến thắng cách biệt, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại bảng L.

Đội hình dự kiến Anh vs Ghana:

Anh (4-2-3-1): Pickford; O'Reilly, Stones, Konsa, James; Rice, Anderson; Gordon, Bellingham, Saka; Kane

Ghana (4-3-3): Zigi; Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya; Sulemana, Owusu, Yirenkyi; Semenyo, Ayew, Nuamah

Dự đoán: Anh thắng 3-1.