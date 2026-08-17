MU & mùa giải 2026/27 tham vọng, HLV Carrick có vượt qua bài kiểm tra lớn nhất?

Carrick bước vào "kỳ thi lớn nhất"

Trong ngày trả lời phỏng vấn tại trung tâm huấn luyện của Man United ở ngoại ô Dublin, Carrick nhận tin vui khi con gái Louise vượt qua kỳ thi A-level. Nhưng chính ông cũng đang bước vào một bài kiểm tra quan trọng.

HLV Carrick chịu áp lực lớn trước khi mùa giải mới bắt đầu

Được bổ nhiệm làm HLV chính thức hồi tháng 5 sau quãng thời gian tạm quyền thành công từ tháng 1, Carrick hiểu rằng nhiệm vụ tiếp theo khó hơn nhiều. Ông không chỉ cần giúp Man United ổn định mà còn phải đưa đội bóng tiến lên.

Trận thua AC Milan 2-4 vừa qua là dẫn chứng cụ thể. Đội bóng của Carrick đã nhận được một bài học lớn từ vị HLV tiền nhiệm Ruben Amorim - người đã thất bại tại Old Trafford vì những ảo mộng được tô vẽ.

Carrick từng là thành viên của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson, khi đội bóng luôn được kỳ vọng giành chiến thắng. Tâm thế ấy vẫn còn nguyên, dù ông hiểu tập thể hiện tại chưa thể sánh với những thế hệ huyền thoại.

"Chúng tôi hiểu thực tế về những gì có thể đạt được. Chúng tôi phải thực tế, không được nghĩ mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Nhưng chúng tôi rất hào hứng và tích cực về những gì phía trước, đồng thời phải cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu", Carrick nói.

Khoảng cách với các đối thủ vẫn lớn

Dù kỳ chuyển nhượng diễn biến thế nào, Man United chắc chắn chưa thể trở thành một đội bóng hoàn thiện vào ngày 2/9. Khoảng cách với Arsenal và Manchester City vẫn đáng kể, trong khi áp lực thành tích tại Old Trafford không hề giảm.

MU thua đậm AC Milan

Điểm đáng tin cậy ở Carrick là sự bình tĩnh. Ông thoải mái đối diện những câu hỏi về chuyển nhượng, Marcus Rashford, ngân sách hay khả năng vô địch. Khi được hỏi Man United còn bao nhiêu tiền để mua sắm, Carrick thẳng thắn: "Thành thật mà nói, tôi không có câu trả lời cho điều đó".

Sự điềm tĩnh từng giúp ông vượt qua những lời chỉ trích gay gắt từ huyền thoại Roy Keane mùa trước. Giờ đây, Carrick cũng không mất bình tĩnh khi kế hoạch tăng cường lực lượng chưa diễn ra như kỳ vọng.

Carrick sẵn sàng đặt lợi ích CLB lên trên lợi ích cá nhân và chấp nhận quyết định của CEO Omar Berrada cùng giám đốc bóng đá Jason Wilcox nếu một thương vụ không thể hoàn tất.

Man United chưa thể chạy đua tiền bạc

Sự kiên nhẫn của Carrick là cần thiết, nhưng người hâm mộ có lý do để sốt ruột. Manchester City đã chi 116 triệu bảng cho Elliot Anderson, Chelsea bỏ 117 triệu bảng cho Morgan Rogers, Arsenal đưa Bruno Guimaraes về với giá 75 triệu bảng, còn Tottenham đầu tư tổng cộng 185 triệu bảng cho Sandro Tonali và Mateus Fernandes.

Chỉ Santos và Tielemans là không đủ

Man United mới đưa về Andrey Santos với giá 48 triệu bảng và Youri Tielemans với 35 triệu bảng. Đây đều là những cầu thủ chất lượng, nhưng tổng thể đầu tư vẫn chưa thể sánh với các đối thủ. Carrick muốn có thêm tân binh, song luôn nhấn mạnh một nguyên tắc: "Phải là người phù hợp".

Đội hình hiện tại cũng tồn tại nhiều dấu hỏi. Luke Shaw đá chính mọi trận Premier League mùa trước nhưng thể lực có thể trở thành vấn đề khi Man United phải chơi ba trận mỗi tuần và trở lại Champions League. Trận đấu với AC Milan vừa qua là sự bóc mẽ kinh hoàng nhất với Shaw, rằng anh sẽ hoàn toàn đuối sức nếu phải một mình gồng gánh cả cánh trái. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko chưa thi đấu tiền mùa giải vì chấn thương kéo dài.

Ở hàng thủ, Carrick có Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Leny Yoro và Ayden Heaven. Nhưng tất cả đều có những vấn đề riêng về chấn thương, kinh nghiệm hoặc sự ổn định.

Rashford là bài toán lớn tiếp theo

Không phải mọi thứ đều tiêu cực. Bryan Mbeumo gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải, trong khi Andrey Santos được Carrick đánh giá cao. Ban huấn luyện cũng tin rằng Tielemans và Bruno Fernandes có thể kết hợp hiệu quả ở hàng tiền vệ.

Rashford chơi không nổi bật trước AC Milan

Nếu điều đó xảy ra, vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Santos và Kobbie Mainoo. Rất khó loại Mainoo khỏi đội hình sau màn trình diễn tốt mùa trước.

Carrick cũng sẽ phải tiếp tục thể hiện khả năng quản lý con người, đặc biệt với Rashford. Tiền đạo 28 tuổi trở lại Man United sau 18 tháng thi đấu cho Aston Villa và Barcelona theo dạng cho mượn.

Carrick chưa khẳng định Rashford chắc chắn nằm trong kế hoạch mùa này, nhưng mọi dấu hiệu cho thấy khả năng đó đang rất cao: "Marcus có thể mang lại cho chúng tôi rất nhiều. Cậu ấy từng làm được và có thể làm lại".

Sự trở lại của Rashford sẽ tạo thêm áp lực cho Carrick, nhất là khi Amazon đang theo sát Man United để thực hiện mùa mới của loạt phim tài liệu "All or Nothing".

Sau buổi phỏng vấn, Carrick tìm đến sân golf tại Carton House để tạm thoát khỏi ánh đèn. Nhưng thời gian thư giãn sẽ không kéo dài.

Lần trước Man United tới Ireland, Carrick trở về và giúp đội bóng hoàn tất nhiệm vụ giành vé Champions League sau sự ra đi của Ruben Amorim. Ông đã vượt qua bài kiểm tra ấy một cách xuất sắc.

Giờ đây, bài kiểm tra thực sự bắt đầu. Carrick không còn là người đóng thế và phải chứng minh ông đủ khả năng đưa Man United tiến thêm một bước.