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Sergio Aguero tin Malaysia ngược dòng trước Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Hai ngôi sao nhập tịch của Malaysia đều bày tỏ sự tiếc nuối và hy vọng có thể lật ngược thế cờ trước ĐT Việt Nam trong trận lượt về.

   

Sao nhập tịch của Malaysia tiếc vì không ghi được bàn

Paulo Josue, tiền đạo nhập tịch của Malaysia bày tỏ sự tiếc nuối sau khi để thua 0-2 trước ĐT Việt Nam ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2026. Theo cầu thủ này, Malaysia đã có cơ hội giành chiến thắng nhưng lại không tận dụng được.

Paulo Josue, tiền đạo chủ lực của Malaysia ở AFF Cup 2026

Paulo Josue, tiền đạo chủ lực của Malaysia ở AFF Cup 2026

"Thật đáng tiếc vì chúng tôi để thủng lưới ngay phút cuối hiệp một. Chúng tôi đang kiểm soát bóng, nhưng rồi để mất bóng, đối thủ chuyền vượt tuyến ra sau hàng thủ, thực hiện một quả tạt đẹp mắt và mọi thứ diễn ra suôn sẻ với họ.

Lẽ ra chúng tôi phải cảnh giác hơn ở thời điểm cuối hiệp một đó. Rồi lại là bàn thua do lỗi của chính mình, nên cũng chẳng biết nói sao. Ngay cả khi chúng tôi kiểm soát thế trận tôi nghĩ là nhỉnh hơn một chút. Nếu xem lại tỷ lệ kiểm soát bóng, dù tôi chưa biết con số cụ thể, nhưng tôi tin là chúng tôi giữ bóng nhiều hơn họ.

Chúng tôi có vài cơ hội nhưng không ghi được bàn. Có nhiều điều tích cực để nói, dù vẫn còn vài sai sót. Đội hình chúng tôi còn trẻ nên không thể trách cứ các cầu thủ nhiều được. Họ đang trong quá trình phát triển, và những trải nghiệm này, cả về chuyên môn lẫn sự trưởng thành của một con người, đều là một phần của quá trình đó.

Những sai lầm này rất đáng chú ý, nhưng chúng tôi cần tự hào về họ vì toàn đội đã thể hiện được nhiều điều tốt đẹp. Chúng tôi tự tin chơi hết khả năng của mình, và giờ cần hướng tới trận đấu thứ Tư, cố gắng thi đấu tốt nhất một lần nữa, biết đâu điều bất ngờ sẽ xảy ra, dù hiện tại chúng tôi không thể vui nổi.

Việc nhắc nhở các cầu thủ giữ vững niềm tin là rất quan trọng; tôi biết ghi một bàn thì có thể dễ hơn, còn hai bàn thì khó hơn, nhưng thực tế chẳng có gì là dễ dàng cả vì đối thủ rất mạnh. Tôi không nghĩ họ sẽ dễ dàng trao cho chúng tôi cơ hội như vậy, nhưng chúng tôi vẫn phải ra sân và thi đấu; đây là một trận đấu khác biệt.

Có lẽ nếu ghi được bàn thắng trước và tổ chức phòng ngự chặt chẽ, điều gì đó có thể xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Tuy nhiên, tôi tin các huấn luyện viên biết cách xử lý tình huống này. Tất nhiên, chúng tôi đang thiếu vắng một số cầu thủ.

Hôm nay, Rodney cũng dính chấn thương. Tôi nghĩ tổng cộng có tới năm hoặc sáu ca chấn thương. Việc xoay xở với đội hình như vậy không hề dễ dàng đối với huấn luyện viên. Nhưng các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, vì vậy chúng tôi cần phải tự hào về họ".

Sergio Aguero mơ ngược dòng tại sân Mỹ Đình

Một cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia là Sergio Aguero cũng bày tỏ sự lạc quan và mơ về cuộc lội ngược dòng trong trận lượt về. "Chúng tôi vẫn giữ vững niềm tin. Chúng tôi chưa bao giờ đánh mất niềm tin đó. Và tôi hy vọng chúng tôi có thể cống hiến tất cả, giống như ngày hôm nay vậy.

Sergio Aguero của ĐT Malaysia

Sergio Aguero của ĐT Malaysia

Như tôi đã nói trước đó, huấn luyện viên của Việt Nam là bạn tôi, và ông ấy đã rất ngạc nhiên trước màn trình diễn của chúng tôi trong hiệp một. Chúng tôi phải chiến đấu. Chúng tôi chẳng còn gì để mất cả. Tôi rất tự hào về các chàng trai. Họ đã làm tất cả mọi thứ. Chúng tôi đã cống hiến hết mình. Cả ban huấn luyện nữa, chúng tôi đã sát cánh cùng nhau suốt một tháng qua. Tôi thực sự tự hào về họ.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng tôi tin rằng nếu chơi như ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cơ hội. Nếu nhìn vào thực tế, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội để lội ngược dòng".

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Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Việt Nam
Malaysia
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Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
ĐT Việt Nam ca khúc khải hoàn về nước từ Malaysia, Xuân Son cười rạng rỡ
ĐT Việt Nam ca khúc khải hoàn về nước từ Malaysia, Xuân Son cười rạng rỡ

Trong sáng nay, ĐT Việt Nam lên đường về nước từ Malaysia để chuẩn bị cho trận lượt về.

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 11:41 AM (GMT+7)
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