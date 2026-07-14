Nhận định tỷ số phạt góc Pháp vs Tây Ban Nha (2h00 ngày 15/7, Vòng bán kết World Cup 2026): Đội nào áp đảo?

Nhận định tỷ số phạt góc Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha đã giành quyền vào bán kết World Cup 2026 sau khi lần lượt đánh bại Morocco 2-0 và Bỉ 2-1. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng sở hữu lực lượng tấn công mạnh, nhưng có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Nếu Pháp ưu tiên những pha chuyển trạng thái nhanh, Tây Ban Nha thường kiểm soát bóng, đẩy đội hình lên cao và liên tục gây áp lực ở hai hành lang cánh.

Đặc điểm chiến thuật này có thể giúp Tây Ban Nha chiếm ưu thế về phạt góc. Sau 6 trận tại World Cup 2026, đội bóng xứ sở bò tót đã thực hiện 44 quả phạt góc, nhỉnh hơn con số 41 của Pháp. Tây Ban Nha cũng đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình khoảng 66%, trong khi thông số của Pháp là 59%. Những con số này phản ánh khả năng kiểm soát không gian và duy trì sức ép bên phần sân đối phương của đoàn quân do HLV Luis de la Fuente dẫn dắt.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Trước hàng phòng ngự có thể hình và tốc độ tốt của Pháp, Tây Ban Nha khó tiếp cận khung thành bằng những đường chuyền trung lộ đơn giản. Họ nhiều khả năng phải mở rộng đội hình, đưa bóng tới vị trí của Lamine Yamal, Dani Olmo hoặc các hậu vệ biên. Các tình huống rê bóng, căng ngang và dứt điểm bị ngăn chặn có thể mang về số lượng phạt góc đáng kể.

Tây Ban Nha từng kiểm soát bóng 68% trong chiến thắng trước Bỉ ở tứ kết. Khả năng pressing ngay sau khi mất bóng cũng giúp họ nhanh chóng tái lập thế tấn công, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự. Khi Pháp chủ động bảo vệ khu vực cấm địa và chờ cơ hội phản công cho Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele, số lần Tây Ban Nha đưa bóng xuống sát đường biên ngang có thể tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, Pháp không phải đội dễ bị lép vế hoàn toàn về phạt góc. Les Bleus đã thực hiện 111 cú dứt điểm từ đầu giải, nhiều hơn 104 lần của Tây Ban Nha. Những pha bứt tốc của Mbappe, Dembele hay Michael Olise có thể khiến hàng thủ Tây Ban Nha phải phá bóng chịu góc. Việc cả hai bên đều sở hữu các cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ là cơ sở để kỳ vọng tổng số phạt góc được đẩy lên cao.

Kịch bản dễ xuất hiện là Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Pháp tạo ra các đợt phản công trực diện. Nếu tỷ số duy trì cân bằng tới hiệp hai, hai đội sẽ phải tăng tốc, qua đó kéo theo nhiều pha dứt điểm và cản phá cuối sân. Tây Ban Nha có thể thắng phạt góc với tỷ số khoảng 6-5 hoặc 7-4, đồng thời đưa tổng số góc của trận bán kết vượt mốc 10 quả.

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Tchouameni; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabien Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Dự đoán: Tây Ban Nha được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.