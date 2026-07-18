Đội hình tối ưu của Pháp đấu Anh (4h00 ngày 19/7, trận tranh hạng ba World Cup 2026): Tất cả vì Mbappe

Đội hình tối ưu của Pháp đấu Anh: Ai sẽ sát cánh cùng Mbappe?

Pháp đã trải qua trận đấu không thành công tại vòng bán kết World Cup 2026 khi chạm trán Tây Ban Nha quá mạnh. Lối chơi kiểm soát bóng điêu luyện của Tây Ban Nha khiến Pháp hầu như không có cơ hội tấn công trực diện và cuối cùng phải chịu thất bại 0-2 chung cuộc.

Ở trận đấu đó, chủ công kiêm thủ quân của Pháp là Mbappe lâm vào tình trạng “đói bóng”, gần như không có được tình huống đáng chú ý nào để dứt điểm. Trận thua này khiến chỉ số cá nhân của Mbappe vẫn dừng lại ở 8 bàn thắng, 3 kiến tạo. Với việc Lionel Messi lập cú đúp kiến tạo giúp Argentina ngược dòng để thắng Anh 2-1 trong trận bán kết còn lại, Mbappe đã tụt xuống vị trí thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 do kém hơn M10 1 pha kiến tạo.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Giấc mộng vàng đã tan vỡ khiến tinh thần của Pháp bị ảnh hưởng đáng kể. Mặc dù vậy, “Les Bleus” vẫn có những động lực cụ thể để hướng tới trận tranh hạng ba gặp Anh theo cách tốt nhất có thể.

Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps trên cương vị HLV ĐT Pháp, chính vì vậy các cầu thủ hẳn cũng muốn thắng để có món quà an ủi là tấm huy chương đồng để chia tay ông thầy.

Với cá nhân Mbappe, ngoài thành tích tập thể, anh vẫn còn mục tiêu rất lớn là ghi thêm bàn thắng và có kiến tạo nhằm vượt qua Messi để đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Tính chất không quá quyết liệt của trận tranh giải ba có thể giúp Mbappe dễ dàng ghi bàn hơn và các đồng đội có lẽ cũng hiểu vấn đề để dốc sức giúp đội trưởng của mình đạt được ý nguyện.

Xét về lực lượng có thể xuất phát ở trận này, thủ môn vẫn là Maignan. 4 hậu vệ là Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez. 2 tiền vệ phòng ngự gồm Kone, Zaire-Emery. 3 tiền vệ chơi theo thiên hướng tấn công là Cherki, Olise, Doue và vị trí trung phong cắm đương nhiên thuộc về Mbappe.

HLV Deschamps có lẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Pháp có những động lực cụ thể và đội hình chính như vậy có lẽ là tối ưu để họ hướng tới một màn so tài có chất lượng trước Anh.

Đội hình dự kiến của Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe.