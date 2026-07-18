HLV Deschamps thừa nhận ĐT Pháp không muốn đá tranh hạng ba World Cup

HLV Deschamps thừa nhận không muốn đá trận tranh hạng ba

Trận tranh hạng ba luôn là một trong những trận đấu các cầu thủ không muốn thi đấu nhất, dù đó là World Cup đi chăng nữa. Thay vì được tranh cúp vàng, giờ đây ĐT Anh và ĐT Pháp phải tranh vị trí thứ ba chung cuộc. Sự thất vọng là điều dễ hiểu, thậm chí còn có thông tin là hai đội bóng này muốn hủy trận tranh hạng ba.

HLV Didier Deschamps

HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp vừa lên tiếng thừa nhận không hề muốn đá trận tranh hạng ba nhưng đó là nghĩa vụ. “Chúng tôi vẫn còn trách nhiệm với trận đấu này. Đây không phải là trận giao hữu mà là trận tranh hạng ba của World Cup. Các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và bản thân tôi có trách nhiệm cống hiến hết mình để hoàn thành mục tiêu cuối cùng này.

Nó kém quan trọng hơn so với việc giành chiến thắng trong một trận chung kết, nhưng chúng tôi đang ở đây. Đội tuyển Anh không muốn thi đấu. Chúng tôi cũng vậy. Nhưng vẫn còn một mục tiêu”.

Trước đó, HLV Thomas Tuchel của ĐT Anh từng khẳng định điều này trong buổi họp báo sau trận thua trước Argentina tại bán kết. “Không một cầu thủ nào, không một cầu thủ Anh nào muốn chơi trận đấu này. Họ muốn được đá trận chung kết. Chúng tôi đã cống hiến tất cả để có mặt ở đó. Mọi người đều thi đấu với mục tiêu vô địch World Cup, nhưng mọi chuyện là như vậy”.

Khó hủy trận tranh hạng ba

Thực ra, hủy trận hạng ba World Cup là câu chuyện tầm phào. Đây là trận đấu được lên lịch sẵn ngay từ khi giải đấu còn chưa bắt đầu. Công tác hậu kỳ đã được chuẩn bị, vé đã được bán ra nên nếu không tổ chức thi đấu, FIFA sẽ thiệt hại hàng triệu USD. Và tất nhiên, đội không chịu đá trận tranh hạng ba sẽ bị phạt cực nặng.

Vậy trận tranh hạng ba có lợi ích gì? Bỏ qua cảm xúc, trận tranh hạng ba World Cup sẽ đem lại rất nhiều thứ. Đầu tiên là điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. ĐT Anh đang đứng thứ 4 nên thắng Pháp trong trận đấu này sẽ giúp họ thăng tiến không ít trên bảng xếp hạng.

Thứ hai là về mặt tiền thưởng, đội xếp thứ tư sẽ nhận được ít hơn 2 triệu USD so với đội xếp hạng ba. Đó là con số không hề nhỏ với bất kỳ Liên đoàn bóng đá nào. Thứ ba là cơ hội cho những cầu thủ còn khả năng đua tranh ở hạng mục cá nhân.

Kylian Mbappe đang có 8 bàn thắng, giống như Lionel Messi nhưng kém hơn về số kiến tạo. Cuộc đối đầu với Anh là cơ hội để cầu thủ này mang về danh hiệu “Vua phá lưới” tại World Cup 2026.

Ngoài ra còn có niềm tự hào để chiến đấu. Nếu giành hạng ba, đó sẽ là thành tích tốt thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup của tuyển Anh, chỉ sau chức vô địch năm 1966. Với tuyển Pháp, vị trí thứ ba sẽ là thành tích tốt thứ năm tại World Cup. Pháp đã hai lần vô địch World Cup (1998, 2018), hai lần giành ngôi á quân (2006, 2022), đồng thời từng xếp hạng ba vào các năm 1958 và 1986.

Deschamps tiết lộ nội bộ ĐT Pháp

Tất nhiên, một số cầu thủ giữ nguyên quan điểm không muốn thi đấu. Đó là điều Deschamps không thể lay chuyển nhưng ông vẫn còn trong tay những nhân sự khác để thay thế.

“Một số cầu thủ có thể sẽ ra sân. Những người khác vì lý do cá nhân sẽ không thi đấu,” Deschamps nói. “Tôi không muốn tiết lộ những cuộc trao đổi mà tôi đã có với các cầu thủ. Tôi chưa có đầy đủ mọi thông tin. Nhưng đúng vậy, tôi sẽ thay đổi một số vị trí”.