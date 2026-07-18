Nhận định bóng đá Pháp - Anh: Đại chiến vì danh dự (Tranh hạng 3 World Cup)

Pháp được đánh giá cao và được kỳ vọng sẽ tiến xa tại giải đấu này, nhưng những điểm yếu của họ đã bị bộc lộ trong trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết. Sẽ không có cái kết đẹp cho HLV Didier Deschamps, người sẽ dẫn dắt trận đấu cuối cùng của mình trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, khép lại một thời kỳ huy hoàng khi ông đưa Pháp giành chức vô địch World Cup 2018 và về nhì năm 2022.

Vẫn còn 1 trận nữa để Pháp hoặc Anh rời giải với một phần thưởng an ủi

ĐT Anh cũng trải qua một thất bại đau đớn, họ để mất lợi thế dẫn trước 1-0 và thua với tỷ số 2-1 trước Argentina. Phần lớn trách nhiệm được đổ cho HLV Thomas Tuchel, rằng những sự thay người mang tính thụ động của ông đã trao thế chủ động cho Argentina và khiến họ thua trận, nhưng giờ ông phải nhanh chóng vực dậy tinh thần đội bóng vì chiến thắng ở trận này vẫn sẽ giúp họ đạt được thành tích tốt nhất tại World Cup kể từ năm 1966.

🎯Hành trình tại World Cup

Đối thủ Tỷ số Vòng đấu Đối thủ Tỷ số Croatia 4-2 Vòng bảng Senegal 3-1 Ghana 0-0 Iraq 3-0 Panama 2-0 Na Uy 4-1 CHDC Congo 2-1 Vòng 1/16 Thụy Điển 3-0 Mexico 3-2 Vòng 1/8 Paraguay 1-0 Na Uy 2-1 Tứ kết Morocco 2-0 Argentina 1-2 Bán kết Tây Ban Nha 0-2

🤝 Thành tích đối đầu

Đã có 32 trận đấu giữa Pháp và Anh trong lịch sử đối đầu giữa 2 nước, bắt đầu từ tận 1923, nhưng không thực sự có yếu tố kình địch giữa hai nước trong thời gian dài. Dù vậy hai đội vẫn có những trận đấu đáng nhớ trong lịch sử.

Anh thắng Hòa Pháp thắng 17 5 10

Hai đội tuyển đã gặp nhau ở vòng bảng World Cup năm 1966 và Anh thắng 2-0 trên đường tới chức vô địch, sau đó "Tam Sư" một lần nữa vượt qua Pháp 2-0 ở vòng bảng năm 1982. Nhưng 40 năm sau, hai đội mới lần đầu tiên đụng độ ở một trận knock-out và Pháp đã thắng 2-1 ở tứ kết, trận đấu mà Harry Kane bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa từ chấm 11m.

Bellingham & Mbappe tại tứ kết World Cup 2022

Đáng nói là với thắng lợi ở Espana 1982, đó cũng là lần gần nhất ĐT Anh vượt qua Pháp tại các giải đấu chính thức. Hai đội hòa nhau ở EURO 1992 và EURO 2012, trong khi Pháp thắng Anh 2-1 ở vòng bảng EURO 2004.

Bắt đầu từ thế kỷ 21, Anh đã thắng Pháp duy nhất 1 trận vào năm 2015 và đó là một trận giao hữu. Thành tích đối đầu trong thế kỷ 21 giữa 2 nước là Pháp thắng 5 và hòa 1, Anh thắng chỉ 1.

Thời gian Giải đấu Kết quả 13/6/2004 EURO 2004 Pháp 2-1 Anh 26/3/2008 Giao hữu Pháp 1-0 Anh 17/11/2010 Giao hữu Anh 1-2 Pháp 11/6/2012 EURO 2012 Pháp 1-1 Anh 17/11/2015 Giao hữu Anh 2-1 Pháp 13/6/2017 Giao hữu Pháp 3-2 Anh 10/12/2022 World Cup 2022 Anh 1-2 Pháp

🏃 Phân tích cầu thủ chủ chốt

* Pháp

Michael Olise: Olise chỉ còn cách 1 kiến tạo nữa để bằng kỷ lục kiến tạo 6 lần của Pele tại World Cup 1970. Tuy nhiên sẽ phải thể hiện tốt hơn nữa sau một màn trình diễn tồi tệ trước Tây Ban Nha.

Kylian Mbappe: Chân sút hàng đầu của giải với 8 bàn đã không để lại dấu ấn ở bán kết, dù vậy trước trận anh vẫn bày tỏ quyết tâm đá thắng để đoạt hạng ba cho các CĐV lẫn để lại kết thúc đẹp cho HLV Deschamps. Mbappe cũng có động lực cá nhân khi anh đang bằng số bàn thắng với Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Kane & Olise (Bayern) cùng Bellingham & Mbappe (Real Madrid) sẽ trở thành đối thủ của nhau đêm nay

* Anh

Harry Kane: Kane đã ghi 14 bàn ở 3 kỳ World Cup tham dự và ở tuổi 32, đây có thể là trận đấu World Cup cuối cùng anh thi đấu.

Jude Bellingham: Trách nhiệm ở hàng tiền vệ của Bellingham sẽ càng lớn hơn sau khi Declan Rice bị ốm và thi đấu 2 trận gần nhất trong trạng thái không đủ thể lực. Đã ghi 6 bàn từ đầu giải, nhưng Bellingham sẽ đương đầu với một đối thủ khó hơn và khiến cơ hội ghi bàn của anh sẽ ít đi.

⚽Phân tích lối chơi

Pháp Anh Điểm mạnh Phản công nhanh, tốc độ chuyển trạng thái cao đặc biệt ở 2 cánh; các tiền đạo có kỹ thuật dứt điểm sắc bén; tuyến giữa có sức mạnh thể chất rất cao và tranh chấp tốt; hàng phòng ngự giỏi trong đấu tay đôi. Chiều sâu đáng kể ở các vị trí tấn công, đặc biệt là vị trí hộ công; các tiền đạo cánh có tốc độ rất tốt; sức mạnh tranh chấp ở tuyến giữa nhờ Rice và Bellingham. Điểm yếu Tuyến giữa kém trong khả năng triển khai bóng; hàng tiền đạo không có trung phong đích thực và dễ bất lực nếu đối thủ lùi sâu; thủ môn Maignan hay thủng lưới khi bị sút vào góc gần. Các hậu vệ thiếu chủ động dẫn tới bị đè mặt ở các quả tạt; Kane không đủ tốc độ và thường lùi quá sâu để làm bóng; Nhiều vị trí phòng ngự có thể lưc không bảo đảm.