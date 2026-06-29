Brazil - Nhật Bản: "Samurai xanh" mơ gây sốc ứng viên vô địch

Dù vậy, đại diện châu Á được chờ đợi tái hiện "cơn địa chấn" như ở trận giao hữu cuối năm 2025

Tại Tokyo tháng 10-2025, "Selecao" đã dẫn trước chủ nhà Nhật Bản đến 2 bàn chỉ trong vòng nửa giờ. Tuy nhiên, họ lại để thua ngược với 3 bàn thủng lưới trong vòng 20 phút đầu hiệp 2. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti hiểu rõ hơn ai hết mức độ nguy hiểm và mối đe dọa từ đoàn quân xứ sở mặt trời mọc, đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá châu Á.

Brazil tự tin

Sau 3 lượt trận vòng bảng World Cup 2026, Brazil dần cho thấy dấu ấn rõ nét của HLV Carlo Ancelotti. Không còn là tập thể quá thiên về ngẫu hứng như nhiều năm trước, "Selecao" chuyển sang lối chơi thực dụng hơn, biết lựa chọn thời điểm tăng tốc và tận dụng tối đa chất lượng của các ngôi sao hàng công.

Brazil mở màn bằng trận hòa Morocco trước khi thắng thuyết phục Haiti và Scotland để giành ngôi nhất bảng C với 7 điểm. Hai chiến thắng liên tiếp cùng việc giữ sạch lưới giúp đại diện Nam Mỹ bước vào vòng đấu loại trực tiếp với sự tự tin lớn.

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Vinicius Junior đã ghi 4 bàn sau vòng bảng, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công Brazil nhờ tốc độ, khả năng rê dắt và tạo đột biến. Bên cạnh đó, Matheus Cunha đang hòa nhập rất tốt trong vai trò trung phong, còn Bruno Guimaraes và Casemiro mang đến sự cân bằng cho tuyến giữa.

Một tín hiệu tích cực khác là Neymar đã trở lại sau chấn thương. Dù mới được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở lượt đấu cuối vòng bảng, kinh nghiệm cùng khả năng tạo khác biệt của tiền đạo kỳ cựu này vẫn là "quân bài tẩy" mà HLV Ancelotti có thể sử dụng khi cần thiết.

Nhật Bản không dễ vượt khó

Tuy nhiên, Nhật Bản không phải là đối thủ dễ bị khuất phục như Haiti hay Scotland. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu tiếp tục khẳng định vị thế một trong những đại diện mạnh nhất châu Á qua kết quả bất bại ở bảng F với các trận hòa Hà Lan, Thụy Điển và chiến thắng trước Tunisia để giành vé vào vòng 32 đội.

Điểm mạnh của "Samurai xanh" là sự kỷ luật trong tổ chức, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và nền tảng thể lực dồi dào. Hàng tiền vệ cơ động với Ao Tanaka, Daichi Kamada cùng tốc độ của Daizen Maeda đủ sức tạo ra nhiều khó khăn cho tuyến giữa Brazil, vốn không thật sự vượt trội về tốc độ.

Không như thất bại ở trận giao hữu tháng 10-2025, Brazil ngày nay thi đấu chặt chẽ và cân bằng hơn, hạn chế đáng kể những sai lầm nơi hàng thủ. Kinh nghiệm ở các trận đấu lớn cũng là lợi thế đáng kể đối với đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới tại sân chơi World Cup.

Đặt mục tiêu ít nhất vào đến trận chung kết, Brazil trước hết phải vượt qua "bài kiểm tra" mang tên Nhật Bản. Trước một đối thủ giàu tính tổ chức, chơi kỷ luật và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm, "Selecao" nhiều khả năng sẽ đối mặt 90 phút đầy thử thách. Nếu không thể sớm tạo ra sự khác biệt, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể bị kéo vào đá hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu - nơi mọi dự báo đều có thể bị đảo ngược.

Với chất lượng đội hình, bản lĩnh và kinh nghiệm, Brazil được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy vậy, nếu "Samurai xanh" tái hiện được tinh thần từng giúp họ quật ngã "Selecao" ở Tokyo, bất ngờ lớn tiếp theo của World Cup 2026 hoàn toàn có thể xuất hiện.