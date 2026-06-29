Người tình của sao Bồ Đào Nha và em gái song sinh đẹp ngỡ ngàng, gây sốt ở World Cup

Danh tính của 1 trong 2 cô gái được hé lộ. Đó là Matilde Neiva, bạn gái của tuyển thủ Bồ Đào Nha Francisco Conceicao. cô và em gái song sinh Maria bất ngờ được máy quay truyền hình ghi lại trong lúc theo dõi trận đấu.

2 chị em diện những trang phục khác nhau. 1 người diện áo đấu sân nhà của tuyển Bồ Đào Nha, người khác thì mặc áo ba lỗ màu trắng khi cổ vũ đội nhà. Cả hai cũng không giấu nổi sự tiếc nuối khi Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở những phút cuối hiệp một.

Một người ôm đầu đầy thất vọng, trong khi người còn lại cắn ngón tay cái vì tiếc nuối. Khoảnh khắc biểu cảm của bạn gái Conceicao và em gái nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ World Cup.

Matilde Neiva và Maria Neiva gây sốt trên mạng xã hội

The The Sun ghi nhận một số bình luận đáng chú ý của fan Bồ Đào Nha trên mạng xã hội: "Hai cô gái song sinh này có nổi tiếng không? Tại sao họ lại xinh đẹp đến vậy; Điểm sáng duy nhất của Bồ Đào Nha ở trận này; Trông họ quá xinh đẹp".

Matilde có lý do để thất vọng khi bạn trai Conceicao không được HLV tung vào sân dù chỉ một phút. Còn Bồ Đào Nha cũng không thể giành trọn 3 điểm trước Colombia khi hòa không bàn thắng.

Ở 2 trận đấu trước đó gặp CHDC Congo và Uzbekistan, cầu thủ chạy cánh sở hữu kỹ thuật khéo léo này đều được vào sân từ băng ghế dự bị.

Conceicao không được ra sân đấu Colombia

Theo nhiều nguồn tin, Conceicao và Matilde đã hẹn hò từ năm 2023, nhưng họ tỏ ra rất kín tiếng. Đôi bên từng được bắt gặp xuất hiện cùng nhau khi Conceicao sang Italia để hoàn tất bản hợp đồng chuyển đến Juventus vào năm ngoái.

Hiện Conceicao cùng tuyển Bồ Đào Nha đang đứng trước thử thách không hề dễ dàng trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Sau khi không thể giành ngôi nhất bảng K, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia ở vòng 1/16 (6h, 3/7).