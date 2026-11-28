Cuộc họp báo trước thềm vòng đấu Premier League đến trong bối cảnh MU vừa kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm với Bruno Fernandes, nhưng đáng chú ý hơn nữa là Fernandes đã vắng buổi tập mới nhất của MU. Khả năng anh dự trận gặp Brentford tối nay (22h, 28/11) do đó đang để ngỏ.

Bruno Fernandes (thứ 2 từ trái sang) vẫn dự buổi tập ngày 26/11 nhưng bị ốm trong ngày hôm sau

Và thực sự HLV Mauricio Pochettino cũng không thể trả lời các phóng viên về khả năng ra sân của Fernandes. Ông nói: "Chúng tôi chưa rõ tình hình. Cậu ấy bị nhiễm virus ở Bồ Đào Nha. Cậu ấy đã gặp vấn đề trong trận đấu vừa qua gặp Sporting và hôm nay không thể tham gia buổi tập. Chúng tôi sẽ chờ xem sao. Trong hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của cậu ấy khi thức dậy. Chúng tôi sẽ không mạo hiểm bất cứ điều gì".

MU vốn đã mất Benjamin Sesko sang đầu năm sau và Carlos Baleba lẫn Marcus Rashford phải sang tháng mới thi đấu lại. Dù vậy Pochetino cho biết Rashford đang khá hơn, ông cho biết: “Cậu ấy đang tập luyện cá nhân. Cậu ấy đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn nhiều rồi”.

Khó khăn đang bủa vây MU trong bối cảnh họ đứng thứ 19 trên BXH, và Pochettino nói ông phải vực dậy sự tự tin của các cầu thủ trước. " Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng niềm tin và sự tự tin ở các cầu thủ. Chúng tôi cần truyền tải thật rõ ràng và dứt khoát về lối chơi mà mình mong muốn, đồng thời hiện thực hóa các ý tưởng đó trên sân cỏ. Nếu hỏi tôi, sau một tuần làm việc mọi thứ đều rất tích cực, và giờ chính là lúc để chúng ta tiến xa hơn”, ông nhấn mạnh.

HLV Pochettino

Đã có nhiều điều được nói đến về phương pháp của Pochettino lẫn cách ông đối xử với các cầu thủ, và khi được hỏi về điều này, nhà cầm quân người Argentina cảnh báo: “Tôi không muốn ai hiểu lầm lời tôi nói. Đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa hai từ 'dễ chịu' và 'tốt'. Tôi không phải là người dễ chịu, nhưng chúng ta cần phải là người tốt với nhau”.

“Giữa hai khái niệm này có sự khác biệt. Tôi không phải là người dễ chịu, tôi sẽ đòi hỏi rất nhiều từ các cộng sự và các cầu thủ, nhưng tôi đang cố gắng trở thành một người tốt cho tất cả. Chúng ta biết rằng đôi khi phải thúc đẩy mọi việc và tỏ ra cứng rắn, nhưng đồng thời cũng cần xây dựng các mối quan hệ. Đây là hai khía cạnh khác biệt, mang những ý nghĩa khác nhau”.