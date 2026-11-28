Arsenal – Man City (23h30, 29/11) là trận cầu tâm điểm của vòng 12 Premier League và đây vẫn được xem là trận đấu chủ đạo của cuộc đua vô địch, dù Brighton đang xếp trên Man City nhờ hiệu số và Liverpool kém Man City chỉ 1 điểm.

Maresca: "Tôi không phải nhà ảo thuật"

Phong độ của Man City dù vậy khá chệch choạc kể từ hơn 1 tháng qua và họ sẽ phải mang một đội hình nhiều lỗ hổng đến làm khách tại Emirates của một Arsenal cực kỳ chắc chắn. Arsenal, dưới sự chỉ đạo của một Mikel Arteta đã nắm quyền hơn nửa thập kỷ, được đánh giá là cửa trên rõ rệt của trận đấu này.

Enzo Maresca

Chính yếu tố đó đã được HLV Enzo Maresca của Man City đề cập trong buổi họp báo trước trận. Nhà cầm quân người Italia lý giải cho sự sa sút của Man City: “Vì chúng tôi mới có 4 tháng bên nhau. Sự chuyển giao nào cũng cần thời gian. Chúng tôi đúng là đã có lúc thắng 8 trận liên tiếp, nhưng tôi đã nói nhiều lần rằng tôi không phải nhà ảo thuật và sự chuyển giao phải cần kiên nhẫn”.

“Chúng tôi có 8-9 cầu thủ mới, và tôi là HLV mới, mọi người đều cần thời gian. Các CLB khác chuyển giao phức tạp ra sao các bạn cũng đã thấy rồi. Với tôi những gì đang diễn ra là bình thường, chẳng có gì phải hoảng loạn”.

Do đó Maresca cho rằng sự so sánh giữa Man City hiện tại với Arsenal là khập khiễng. “7 năm với cùng một HLV phải khác so với 4 tháng làm việc cùng một HLV mới. Arsenal đã vô địch Premier League và vào chung kết Champions League. Không nghi ngờ gì, họ có lẽ là đội bóng mạnh nhất lúc này, và trận đấu tới sẽ cho chúng tôi biết mình đang ở đâu”, ông nói.

Haaland đang được đồn sẽ rời Man City sau mùa giải này

Gần đây đã xuất hiện tin đồn Erling Haaland tính rời Man City trong tương lai. Khi được hỏi liệu Haaland có đang không vui ở CLB, Maresca đáp: “Erling là một người chiến thắng, và người chiến thắng tất nhiên không vui khi cả tập thể không thắng. Đừng quên rằng 3 tuần trước cậu ấy còn nhảy múa ăn mừng trên sân”.

“Các anh có thể viết hay nghĩ rất nhiều điều khác nhau về Erling, nhưng thực tế nhiều khi đơn giản thôi. Erling và tôi đều không vui vì chúng tôi không thắng. Chúng tôi đều biết cậu ấy sẽ làm tất cả những gì có thể, không chỉ mỗi ghi bàn, để giành thắng lợi. Và phong độ của cậu ấy không bị ảnh hưởng khi không vui”.

Arteta nói về Raya & Kepa

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta khi vào phòng họp báo đã được đặt câu hỏi về tình hình của thủ môn David Raya, người bị đau vai ở trận hòa Newcastle tuần trước. Arteta nói: “Tôi vẫn chưa biết. Chúng tôi sẽ có vài giờ trước trận để kiểm tra David. Cậu ấy vẫn tập, lúc này Bukayo Saka cũng đã trở lại tập dù phải 3 tuần nữa mới khỏi hẳn”.

David Raya

Một phóng viên hỏi Arteta liệu Chủ nhật này thủ môn bắt chính của Arsenal sẽ có họ kết thúc bằng chữ “A”, và ông đáp: “Có lẽ thế”. Kepa đã bắt trận hòa Dortmund ở Cúp C1 nhưng mùa trước thủ môn này đã mắc sai lầm ở trận chung kết League Cup trước chính Man City, giờ Arteta phải lên tiếng khẳng định ông luôn tin cậy vào thủ môn của mình.

“Kinh nghiệm mà Kepa sở hữu là rất quý giá. Hãy nhìn vào các đội bóng mà cậu ấy đã khoác áo, các trận đấu mà cậu ấy tham dự và các danh hiệu cậu ấy đoạt được. Cậu ấy đã sẵn sàng và chúng tôi cũng đã sẵn sàng”, Arteta nói.

Nhà cầm quân người xứ Basque tỏ ra khá nghiêm túc dù Arsenal đang hơn Man City 6 điểm. “Đúng, phong độ của họ đã tụt xuống gần đây. Đúng, họ có thể bị trừ điểm. Nhưng không điều gì trong số đó có ý nghĩa Chủ nhật này. Khi gặp đối thủ như vậy trên sân nhà, đây sẽ là những trận then chốt của cuộc đua vô địch”, ông bình luận.

Arteta vẫn coi Man City là kình địch số 1 của Arsenal ở Premier League

“Nhưng Man City có phải đối thủ hàng đầu mùa này của chúng tôi? Tôi không biết. Thách thức thực sự là bản thân chúng tôi, chứ những gì đối thủ làm chúng tôi không kiểm soát được. Chúng tôi phải sẵn sàng đá với 100% khả năng và coi những trận gặp đối thủ như vậy là những trận mang tính sống còn”.