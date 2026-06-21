Dàn sao mai bùng nổ, hâm nóng cuộc đua Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup

Giải thưởng FIFA Young Player sẽ được trao cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau, do Nhóm nghiên cứu kỹ thuật FIFA (TSG) bình chọn.

FIFA đã điểm tên 10 gương mặt nổi bật nhất sau lượt trận mở màn, những người đang nuôi hy vọng nối bước các chủ nhân danh hiệu trước đây như Kylian Mbappé, Thomas Müller hay Enzo Fernández.

Nestory Irankunda (Australia)

Chỉ cần một trận đấu, Nestory Irankunda đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Australia khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển xứ chuột túi tại World Cup, ở tuổi 20 tuổi 125 ngày.

Bàn thắng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ là minh chứng rõ nét cho những phẩm chất nổi bật của tiền đạo trẻ này. Từ tình huống đón đường chuyền dài bên phần sân nhà, Irankunda xử lý gọn gàng, bứt tốc vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chìm lạnh lùng làm tung lưới đối thủ.

Sở hữu tốc độ bùng nổ, khả năng đi bóng trực diện cùng nền tảng thể chất vượt trội, Irankunda không chỉ ghi dấu ấn bằng bàn thắng lịch sử mà còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước đó, cựu HLV tuyển Australia Ange Postecoglou từng nhận xét ngôi sao trẻ này có “tốc độ tuyệt vời” và đủ khả năng tạo ra khác biệt ở những sân khấu lớn.

Paul Okon-Engstler (Australia)

Bên cạnh Irankunda, Australia còn trình làng một gương mặt trẻ đầy triển vọng khác là Paul Okon-Engstler. Tiền vệ phòng ngự 21 tuổi gây ấn tượng mạnh nhờ nguồn năng lượng dồi dào, khả năng bao quát tuyến giữa và những đường chuyền mang tính đột biến.

Chính Okon-Engstler là người thực hiện đường chọc khe chuẩn xác, đặt Irankunda vào tư thế thuận lợi để ghi bàn mở tỷ số trước Thổ Nhĩ Kỳ. Pha kiến tạo cho thấy nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ năng phân phối bóng chất lượng của cầu thủ trẻ này.

Là con trai của cựu tuyển thủ Australia Paul Okon, Okon-Engstler được biết đến với khả năng tung ra những đường chuyền dài phát động tấn công từ tuyến dưới. Dù mới có lần thứ bảy khoác áo đội tuyển Quốc gia, anh đã cho thấy sự chững chạc và phần nào đền đáp niềm tin mà HLV Tony Popovic dành cho thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Australia.

Alex Freeman (Mỹ)

Alex Freeman đã có màn ra mắt World Cup không thể ấn tượng hơn khi góp công vào chiến thắng thuyết phục của tuyển Mỹ trước Paraguay. Là con trai của cựu ngôi sao bóng bầu dục Antonio Freeman, hậu vệ 21 tuổi cho thấy anh hoàn toàn có thể tạo dựng tên tuổi bằng con đường riêng trên sân cỏ.

Đang khoác áo Villarreal, Freeman gây ấn tượng với nền tảng thể chất sung mãn, tốc độ tốt cùng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Anh liên tục tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm bên hành lang phải và đóng góp một đường kiến tạo trong bàn thắng thứ tư của đội tuyển Mỹ.

Màn trình diễn chững chạc của Freeman nhận được sự đánh giá cao từ HLV Mauricio Pochettino. Chiến lược gia người Argentina cho rằng cầu thủ trẻ này sở hữu sự đa năng hiếm có khi có thể bó vào đá như trung vệ thứ ba hoặc dâng cao hoạt động ở biên.

“Alex Freeman có thể chơi như trung vệ thứ ba hoặc dâng cao ở biên. Khi có bóng trong chân, cả đội cảm thấy yên tâm. Cậu ấy rất mạnh mẽ”, Pochettino nhận xét.

Ayyoub Bouaddi (Morocco)

Dù mới 18 tuổi, Ayyoub Bouaddi đã cho thấy vì sao anh được xem là một trong những viên ngọc sáng giá nhất của bóng đá Morocco. Trong cuộc đối đầu với Brazil, tiền vệ trung tâm này thể hiện sự chững chạc với khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, tư duy chiến thuật sắc bén và nguồn năng lượng gần như vô tận.

Màn trình diễn của Bouaddi là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ trẻ tài năng đang giúp Morocco tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới. Sau trận đấu, HLV Mohamed Ouahbi dành lời khen ngắn gọn nhưng đầy giá trị cho học trò: “Ayyoub đã chơi rất tốt”.

Việc Bouaddi quyết định khoác áo Morocco thay vì tuyển Pháp cũng được xem là cú hích quan trọng, mang đến thêm niềm tin cho tham vọng của đại diện Bắc Phi trong tương lai.

Yan Diomande (Bờ Biển Ngà)

Yan Diomande đã có màn ra mắt World Cup đáng nhớ khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bờ Biển Ngà góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong chiến thắng trước Ecuador, tài năng 19 tuổi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trên sân.

Được HLV Emerse Fae trao cơ hội tạo đột biến trên hàng công, Diomande đáp lại bằng màn trình diễn đầy tự tin và giàu năng lượng. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng xử lý bóng khéo léo trong không gian hẹp, anh liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đi bóng táo bạo và các tình huống di chuyển thông minh.

Màn trình diễn chói sáng tại Philadelphia giúp Diomande được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, một thành tích đáng nể với cầu thủ mới 19 tuổi và lần đầu dự World Cup.

HLV Emerse Fae không tiếc lời khen ngợi học trò: “Cậu ấy có thể tấn công, chơi ở cả hai cánh, di chuyển phía sau hàng thủ đối phương và luôn khiến đối thủ phải đoán già đoán non".

Antonio Nusa (Na Uy)

Lần đầu góp mặt tại World Cup, Antonio Nusa nhanh chóng trở thành điểm sáng trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi liên tục khuấy đảo hành lang trái bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha rê bóng đầy tự tin.

Nusa góp công lớn vào bàn mở tỷ số của Na Uy khi thực hiện pha xử lý khéo léo, tạo tiền đề cho tình huống dẫn đến bàn thắng của Erling Haaland.

“Tôi rất thích những tình huống một đối một. Đó là điều khiến tôi yêu bóng đá”, Nusa chia sẻ sau trận đấu.

Ben Gannon-Doak (Scotland)

Ben Gannon-Doak đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình Scotland tại World Cup 2026. Cầu thủ 20 tuổi sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng thi đấu linh hoạt ở cả hai cánh, thường xuyên tạo ra đột biến trước hàng thủ đối phương.

Trong trận gặp Haiti, Gannon-Doak để lại dấu ấn với pha xử lý mở ra tình huống dẫn đến bàn thắng cho Scotland. Chia sẻ về lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tài năng trẻ này cho biết: "Tôi chỉ cố nghĩ rằng mình đang chơi bóng ở công viên. Tôi đã chơi bóng cả đời rồi".

Ibrahim Mbaye (Senegal)

Ibrahim Mbaye đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của một đội tuyển châu Phi ghi bàn tại World Cup, ở tuổi 18 và 142 ngày.

Dù Senegal sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công, chính Mbaye mới là người tạo nên khác biệt trong cuộc đối đầu với Pháp.

Chỉ 20 phút sau khi được tung vào sân trong trận ra mắt World Cup, tiền đạo trẻ này tung cú sút đầy uy lực từ góc hẹp, ghi bàn thắng đáng nhớ và đưa tên mình vào lịch sử giải đấu.

Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao, Mbaye được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của World Cup 2026.

Luc de Fougerolles (Canada)

Sinh ra tại London nhưng lựa chọn khoác áo Canada, Luc de Fougerolles đang trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ đội đồng chủ nhà.

Trung vệ 20 tuổi gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, khả năng không chiến tốt và kỹ năng xử lý bóng hiện đại. HLV Jesse Marsch từng đánh giá học trò là cầu thủ "xuất sắc khi có bóng".

Ở trận gặp Bosnia & Herzegovina, De Fougerolles thắng phần lớn các pha tranh chấp tay đôi, đồng thời nhiều lần dâng cao cắt bóng và hỗ trợ triển khai lối chơi từ tuyến dưới, góp phần giúp Canada kiểm soát thế trận.

Caleb Yirenkyi (Ghana)

Caleb Yirenkyi trở thành người hùng của Ghana trong chiến thắng nghẹt thở trước Panama.

Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0, tiền vệ 20 tuổi đã tạo nên khoảnh khắc quyết định ở phút 95. Sau khi giành chiến thắng trong pha tranh chấp bên phần sân nhà, Yirenkyi tăng tốc tham gia phản công trước khi xuất hiện đúng lúc để đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Brandon Thomas-Asante.

Bàn thắng quý giá không chỉ mang về 3 điểm cho Ghana mà còn cho thấy những phẩm chất nổi bật của Yirenkyi: nguồn thể lực sung mãn, khả năng hoạt động rộng khắp sân và tư duy chiến thuật ấn tượng của một tiền vệ hiện đại.

Khoảnh khắc toả sáng của các sao trẻ hàng đầu

Đó mới chỉ là một phần trong số những tài năng trẻ xuất chúng đã để lại dấu ấn ở lượt trận mở màn World Cup 2026.

Lamine Yamal (Tây Ban Nha) nâng tầm lối chơi của đội nhà, đồng thời khuấy động bầu không khí trên khán đài khi được tung vào sân trong trận hòa Cabo Verde.

Bên phía Pháp, Desire Doue đã cho thấy tất cả những phẩm chất đặc biệt đúng như ý nghĩa trong tên gọi của mình ("doué" trong tiếng Pháp có nghĩa là "tài năng"). Trước Senegal, cầu thủ trẻ này tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý, trong đó có cú dứt điểm nguy hiểm chỉ ít phút sau giờ nghỉ, mở màn cho màn trình diễn đầy sức mạnh của tuyển Pháp.

Trong khi đó, Arda Guler là nhạc trưởng trong lối chơi tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ trước Australia và suýt ghi bàn bằng một cú đá phạt trực tiếp.

Còn Kenan Yildiz trở thành mối đe dọa thường trực với hàng thủ Australia sau khi được tung vào sân từ đầu hiệp hai.