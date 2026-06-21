Nóng bảng xếp hạng World Cup: Đức đoạt vé đi tiếp sớm, Hà Lan soán ngôi đầu

Tuyển Đức thắng ngược dòng, đoạt vé đi tiếp sớm

Các cầu thủ Đức trải qua ngày thi đấu không hề dễ dàng trước Bờ Biển Ngà. Đoàn quân HLV Nagelsmann bị chọc thủng lưới trước vào phút 30, nhưng cuối cùng vẫn ngược dòng khi ghi 2 bàn trong hiệp hai nhờ công của Undav để thắng 2-1 chung cuộc.

Niềm vui vỡ òa của dàn sao tuyển Đức

Chiến thắng này giúp tuyển Đức xây chắc ngôi đầu bảng E khi có 6 điểm trong tay. Không chỉ dẫn đầu, "Die Mannschaft" còn đoạt vé đi tiếp sớm 1 lượt trận.

Tuyển Đức đã rũ bỏ hình ảnh đáng thất vọng từng đeo bám họ ở World Cup 2018 và 2022 khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà còn cơ hội đi tiếp. Họ vẫn xếp thứ 2 bảng E, nhưng cuộc chiến của đội bóng châu Phi sẽ diễn ra khốc liệt hơn khi Curacao và Ecuador chưa thi đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026.

Thứ hạng bảng E hiện tại

Hà Lan soán ngôi đầu của Thụy Điển

Hà Lan đã kéo tụt cảm xúc của các CĐV Thụy Điển. Ở trận mở màn, Thụy Điển thắng 5-1 Tunisia, thì đến trận thứ 2, họ thua cùng với tỷ số đó trước Hà Lan.

Sức mạnh của tuyển Hà Lan khiến tất cả phải thán phục. Họ chứng minh cho tất cả thấy rằng việc chỉ có trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên đơn thuần là tai nạn.

Hà Lan phô diễn sức mạnh

Chiến thắng 5-1 giành được khi đấu Thụy Điển giúp Hà Lan chiếm ngôi đầu bảng F từ chính đối thủ. "Cơn lốc màu da cam" hiện nắm trong tay 4 điểm, hơn Thụy Điển 1 điểm. Cửa đi tiếp của đoàn quân HLV Koeman đang trở nên sáng hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Thụy Điển có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 3. Nhật Bản được dự báo sẽ thắng với cách biệt lớn trước Tunisia để qua mặt Thụy Điển.

Thứ hạng bảng F