HLV Mourinho sống chung với người thừa ở Real Madrid, chốt dùng 20 cầu thủ cả mùa

Real Madrid thắng Ferencvaros 2-1 trong trận giao hữu mới nhất và đây là một màn trình diễn chấp nhận được cho HLV Jose Mourinho. Đối thủ tới từ Hungary lúc này đã bắt đầu mùa giải khi đã ra sân ở giải VĐQG lẫn đá vòng loại Europa League, trong khi Mourinho phải kết hợp cả các cầu thủ đội trẻ để có đủ người ra sân.

Quá trình chuẩn bị mùa giải mới cho Real Madrid của HLV Jose Mourinho đang dần định hình

Chính các cầu thủ trẻ đã gây ấn tượng trong trận đó khi cả 2 bàn đều được ghi bởi những cầu thủ trẻ tuổi, trong đó bàn đầu tiên của Mario Rivas là thành quả của những pha phối hợp giữa 2 cầu thủ Castilla. Ngoài ra, tiền vệ kiến thiết Arda Guler cũng có một số pha dàn xếp tấn công khá hay.

Tuy nhiên các cầu thủ trẻ có thể sẽ phải chờ cơ hội trong mùa giải chính thức nếu có nạn chấn thương lan rộng ở đội 1. Theo tờ Marca, HLV Jose Mourinho đã quyết định sẽ rút gọn đội hình của Real Madrid với quân số chỉ vào khoảng 20 người, trong đó sẽ có những cầu thủ được ông ưu ái vì khả năng đá nhiều vị trí (Bernardo Silva, Federico Valverde).

Đây được xem là xuất phát từ kinh nghiệm dẫn dắt của Mourinho trước đây, khi những đội hình vô địch của Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid do Mourinho dẫn dắt thường cũng chỉ có số lượng cầu thủ ở mức đó để phục vụ cho 3 đấu trường. Tuy nhiên ý định của “Người đặc biệt” đang gây ra nhiều lo lắng ngay trong nội bộ đội bóng.

Mourinho có vẻ đã chấp nhận sẽ sử dụng nhóm người thừa, bao gồm Camavinga

Real hiện đã vắng một số cầu thủ vì chấn thương, trong đó Militao, Mendy và Rodrygo hoàn toàn không thể góp mặt trong đợt tập huấn trước mùa do đã bị đau nặng và nghỉ dài ngày. Thiago Pitarch, Raul Asencio cũng đang chấn thương trong khi Dean Huijsen vừa đau nhẹ sau trận gặp Ferencvaros.

Bên cạnh đó, Mourinho có vẻ đã chấp nhận tình hình lực lượng hiện tại và không hy vọng sẽ có thêm cầu thủ mới. Real Madrid từng được đồn theo đuổi Rodri nhưng xem ra sẽ không có chuyện Rodri về Real, còn những cầu thủ thừa thãi vẫn có thể được ra sân nếu Mourinho thấy cần, trong đó có Camavinga.

Real hè này đã cố sức đẩy Camavinga và Asencio đi nhưng thất bại do họ còn hợp đồng với CLB và dứt khoát không chịu rời. Nay với việc hoạt động tuyển quân của Real Madrid gần như đã xong vì không thể gạt bớt những người thừa, Camavinga do đó sẽ có cơ hội để chứng minh năng lực cho HLV mới.