4 trọng tài Nhật nghi nhận 'hối lộ tình dục' của LĐBĐ Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc vào hôm thứ Sáu tuần trước đưa tin khoảng 10 trọng tài nước ngoài, những người điều khiển 7 trận đấu tại Hàn Quốc trong giai đoạn 2011-2012, đã được đưa đi massage tại các cơ sở ở Seoul, Ulsan và một số thành phố khác. Chi phí được thanh toán bằng thẻ tín dụng doanh nghiệp của KFA.

Theo nguồn tin của Kyodo News, JFA có ý định công khai kết quả cuộc điều tra sau khi quá trình xác minh hoàn tất. Trong số 4 trọng tài người Nhật làm nhiệm vụ ở trận đấu tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á của World Cup 2014 giữa ĐT Hàn Quốc và Kuwait năm 2012, có 2 người đã nhận dịch vụ massage. ĐT Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu này và qua đó giành quyền vào vòng loại cuối cùng.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) bị cáo buộc nhiều lần cung cấp dịch vụ tình dục cho các trọng tài nước ngoài

Trước đó, vào ngày 7/8, nghị sĩ Jin Sun-mi của Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã công bố “Báo cáo điều tra về Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện liên quan đến vụ việc.

Đáng chú ý, liên quan đến trận ĐT Hàn Quốc gặp Kuwait vào tháng 2/2012, tài liệu ghi nhận 2 trong số 4 trọng tài đã đến một cơ sở massage ở Yeoksam-dong, quận Gangnam, Seoul. Liên đoàn đã thanh toán 500.000 won cho họ bằng thẻ tín dụng doanh nghiệp.

Hôm 8/8, LĐBĐ Hàn Quốc đã lên tiếng về vụ bê bối nói trên: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây lo ngại liên quan đến nhiều vấn đề của Liên đoàn, từ phiên điều trần tại Quốc hội, cuộc khám xét và thu giữ chưa từng có tiền lệ, cho đến những thông tin về các sự việc xảy ra hơn 10 năm trước mà ngay cả nhiều thành viên trong nội bộ cũng không biết”.

“Hiện tại, những hành vi không phù hợp hoặc việc sử dụng thẻ như vậy tuyệt đối không xảy ra. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng những thành tích và nỗ lực đáng quý của các cầu thủ đội tuyển quốc gia, những người đại diện cho bóng đá Hàn Quốc, sẽ không bị hiểu sai hoặc bị giảm nhẹ giá trị bởi sự việc này”, LĐBĐ Hàn Quốc bộc bạch.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo (phải) bị triệu tập đến phiên điều trần tại Quốc hội ở Seoul sau khi đội sớm bị loại khỏi World Cup 2026.

“Tất cả thành viên của Liên đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu sự chỉ trích và lên án mạnh mẽ từ bên ngoài, đồng thời coi đây là cơ hội để tiến hành cải tổ toàn diện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ cùng với sự tự kiểm điểm sâu sắc vì một tương lai tốt đẹp hơn của bóng đá Hàn Quốc. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nâng cao tính minh bạch và đạo đức trong văn hóa tổ chức, nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn và kỳ vọng ngày càng cao từ bên ngoài”, LĐBĐ Hàn Quốc khẳng định.