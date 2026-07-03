Yamal xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha vùi dập Áo, phá kỷ lục của Mbappe

Yamal đoạt “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”

Tây Ban Nha đã dễ dàng giành vé vào vòng 1/8 World Cup sau màn vùi dập Áo với tỷ số 3-0. Theo xác nhận chính thức từ FIFA, Yamal đã được trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Đây là giải thưởng do người hâm mộ bình chọn, cho thấy phần lớn khán giả tin rằng Yamal là cầu thủ nổi bật nhất trên sân.

Yamal giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" đầu tiên của mình tại một kỳ World Cup

Trong 85 phút góp mặt trên sân, ngôi sao trẻ của Barcelona liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng kỹ thuật và khả năng rê bóng. Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, tầm ảnh hưởng của cầu thủ 18 tuổi trong lối chơi của Tây Ban Nha là điều không thể phủ nhận.

Yamal có tổng cộng 60 lần chạm bóng, trong đó 14 lần diễn ra trong vòng cấm đối phương, nhiều nhất trận đấu. Ngôi sao trẻ của Barcelona đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90% sau 31 đường chuyền (28/31), đồng thời tạo ra 2 cơ hội cho các đồng đội.

Cầu thủ 18 tuổi còn tung ra 4 cú sút trúng đích và không ít lần tiến rất gần tới bàn thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kiên cường của Áo đã nhiều lần cản phá hoặc ngăn chặn thành công những pha dứt điểm nguy hiểm của anh.

Có lẽ người gặp nhiều khó khăn nhất trước Yamal trong trận đấu là Konrad Laimer của Bayern Munich. Dù thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội trong nhiệm vụ theo kèm, tiền vệ người Áo vẫn nhiều lần bị cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi vượt qua.

Yamal thực hiện thành công 5 trong tổng số 8 pha rê bóng, đạt tỷ lệ thành công 62%. Anh cũng là cầu thủ có số lần rê bóng thành công nhiều nhất trận đấu.

Yamal liên tục làm khổ Laimer trong suốt trận đấu

Theo BBC, Tây Ban Nha đã toàn thắng mọi trận đấu tại World Cup và EURO mỗi khi Yamal có tên trong đội hình xuất phát. Thống kê này cho thấy mức độ nguy hiểm cũng như tầm ảnh hưởng lớn của Yamal trong lối chơi của Tây Ban Nha, qua đó tiếp tục gia tăng cơ hội tiến sâu của “Bò tót” tại giải đấu năm nay.

Ngay cả huyền thoại Barcelona và nhà vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha, Andres Iniesta, cũng khẳng định hy vọng của “Bò tót” tại giải đấu năm nay phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của Yamal. May mắn cho Tây Ban Nha, ngôi sao 18 tuổi vẫn đang liên tục tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Yamal phá kỷ lục của Mbappe

Với chiến thắng của Tây Ban Nha trước Áo, Yamal tiếp tục bổ sung thêm một kỷ lục vào bộ sưu tập thành tích của mình. Anh trở thành cầu thủ châu Âu trẻ nhất trong lịch sử góp mặt ở 10 chiến thắng tại các giải đấu lớn cấp ĐTQG, khi mới 18 tuổi 354 ngày. Ngôi sao trẻ của Barcelona trẻ hơn 5 tuổi so với người nắm giữ kỷ lục trước đó là Kylian Mbappe, người chạm cột mốc này ở tuổi 23 tuổi 355 ngày.

Đó chưa phải cột mốc duy nhất mà Yamal thiết lập trong trận đấu với Áo. Anh ra sân ngay từ đầu cùng người đồng đội tại Barcelona là Pau Cubarsi, giúp bộ đôi này trở thành hai cầu thủ tuổi teen đầu tiên cùng đá chính trong một trận đấu tại World Cup sau 68 năm. Lần gần nhất điều này xảy ra là tại World Cup 1958, khi Pele và Jose Altafini cùng có tên trong đội hình xuất phát của Brazil ở trận tứ kết gặp xứ Wales.

Yamal và Cubarsi được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát khi Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở vòng 1/8 vào ngày 7/7 tới.