ĐT Anh chuẩn bị đấu Mexico tại World Cup: HLV Tuchel đau đầu vì hậu vệ phải

Tuchel đau đầu vì vị trí hậu vệ trái

ĐT Anh chuẩn bị bước vào trận đấu với ĐT Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 với muôn ngàn mối tơ vò. Đầu tiên là thông tin giờ thi đấu bị đổi lên sớm 6 tiếng so với dự kiến do lo ngại giông bão nhưng cuối cùng lại vẫn giữ lịch như cũ.

Reece James (số 24) nhiều khả năng lỡ trận Mexico vì chấn thương

Đó là câu chuyện bên lề, còn HLV Thomas Tuchel đang đau đầu vì vấn đề chuyên môn. Ai sẽ đá hậu vệ cánh phải của ĐT Anh trong trận đấu sắp tới là một câu hỏi lớn. Reece James, hậu vệ phải chính của ông thầy người Đức nhiều khả năng không thể thi đấu.

Trong buổi tập cuối cùng tại Kansas City và buổi tập làm quen sân tại Mexico, cầu thủ đang chơi cho Chelsea vẫn phải tập riêng. Điều đó gần như đồng nghĩa với việc Reece James không thể thi đấu. Có vẻ như chấn thương gân kheo của James nặng hơn dự kiến bởi cầu thủ này đã nghỉ từ sau trận đầu tiên ở vòng bảng.

Cầu thủ dự bị cho James là Jarell Quansah nhiều khả năng cũng không thi đấu vì bị lật cổ chân trong trận đấu với Panama. Trước đó, Livramento, hậu vệ cánh phải số 3 của ĐT Anh cũng phải trở về nhà trước cả khi World Cup bắt đầu vì vấn đề tương tự.

Hậu vệ phải khả dĩ nhất của Tuchel lúc này là Djed Spence nhưng có vẻ như ông thầy người Đức không hài lòng với cách thi đấu của hậu vệ này. Hình ảnh khá thú vị trong trận đấu với Congo về hai thầy trò đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi Tuchel gào thét chỉ học trò ném biên lên phía trên để tấn công, Djed Spence suy nghĩ một hồi lại ném biên về cho trung vệ khiến ông thầy người Đức không thể giữ được bình tĩnh.

Các phương án khả dĩ

Câu hỏi được đặt ra là nếu không dùng Spence, Thomas Tuchel có thể dùng ai? Cái tên được nhắc tới đầu tiên là Declan Rice. Tiền vệ người Anh có kinh nghiệm thi đấu ở vị trí này và Tuchel cũng không thiếu sự lựa chọn thay thế ở khu vực trung tuyến.

Tuy nhiên, nguồn tin của The Sun cho biết ông thầy người Đức không muốn thay bộ khung ở giữa sân chỉ để trám vào một vị trí khác. Saka cũng là một lựa chọn khả dĩ khi từng được HLV Southgate sử dụng và sẽ hỗ trợ tấn công tốt hơn. Vấn đề nằm ở chỗ kỹ năng phòng ngự của cầu thủ này không được đánh giá cao.

Nếu muốn thiên về hẳn phòng ngự, Tuchel có thể đẩy Konsa ra cánh và dùng John Stones trám vào. Đây sẽ là lựa chọn khi ĐT Anh cần bảo toàn tỉ số. Hãy cùng chờ xem Tuchel sẽ đưa ra quyết định như thế nào.