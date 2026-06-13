Chân dung cầu thủ đầu tiên đá phản lưới nhà tại World Cup 2026

Damián Bobadilla - Cầu thủ đầu tiên đá phản lưới nhà tại World Cup 2026

Sinh ngày 11/7/2001 tại Asunción, Damián Josué Bobadilla Benítez lớn lên trong một gia đình mang đậm hơi thở bóng đá. Anh là con trai của Aldo Bobadilla – cựu thủ môn huyền thoại của Paraguay, người từng góp mặt trong thành phần Albirroja tham dự World Cup 2006 tại Đức. Trong khi cha nổi tiếng với những pha cứu thua xuất thần, Damián lại chọn một con đường khác: trở thành tiền vệ trung tâm, hoạt động bền bỉ ở khu vực giữa sân.

Trưởng thành từ lò đào tạo Cerro Porteño, Damián Bobadilla ra mắt đội một vào năm 2021 trong trận gặp Atlético Mineiro tại Copa Libertadores. Chỉ trong thời gian ngắn, anh gây ấn tượng bằng nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp quyết liệt và những cú sút xa đầy uy lực. Sau 55 trận và ghi 9 bàn cho Cerro Porteño, anh chuyển sang São Paulo vào năm 2024. Tại Brazil, Damián Bobadilla tiếp tục khẳng định giá trị, trở thành một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất Nam Mỹ. Tính đến trước World Cup 2026, anh đã có hơn 80 lần ra sân cho đội bóng áo sọc đỏ-đen-trắng.

Khoảnh khắc đáng quên của Damian Bobadilla khi trở thành cầu thủ đầu tiên đá phản lưới nhà tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Sự nghiệp quốc tế của Damián Bobadilla cũng phát triển nhanh chóng. Dưới thời HLV Gustavo Alfaro, anh được xem là nhân tố quan trọng trong quá trình hồi sinh của Paraguay. Reuters cho biết HLV Gustavo Alfaro đặt niềm tin lớn vào những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó Damián Bobadilla là một trong những cái tên nổi bật nơi tuyến giữa.

Trước ngày Paraguay bước vào World Cup sau 16 năm chờ đợi, Damián Bobadilla từng gửi đi thông điệp đầy tự tin: "Chúng tôi đến đây để chiến thắng". Phát biểu này nhanh chóng được truyền thông Paraguay và mạng xã hội Nam Mỹ lan truyền rộng rãi, cho thấy khát vọng của một thế hệ không muốn chỉ góp mặt cho đủ quân số.

Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những nghịch lý. Trong trận đấu đầu tiên của Paraguay tại World Cup 2026, Damián Bobadilla lại trở thành nhân vật chính theo cách không ai mong muốn khi đưa bóng về lưới nhà. Một khoảnh khắc thiếu may mắn đủ để ghi tên anh vào sách lịch sử giải đấu.

Đó cũng không phải lần đầu Damián Bobadilla trở thành tâm điểm tranh cãi. Năm 2025, khi khoác áo São Paulo tại Copa Libertadores, anh bị hậu vệ Miguel Navarro tố cáo có phát ngôn mang tính bài ngoại. Truyền thông Brazil và Paraguay đưa tin Damián Bobadilla bị cáo buộc gọi đối thủ là "gã Venezuela chết đói", tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên khắp Nam Mỹ. Dù vụ việc khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng đáng kể, Damián Bobadilla vẫn được triệu tập lên tuyển và nhận được sự tin tưởng từ HLV Gustavo Alfaro.

Ít người biết rằng, trước đó Damián Bobadilla từng từ chối cơ hội dự Olympic Paris 2024 cùng U23 Paraguay để tập trung cống hiến cho São Paulo. Quyết định ấy phần nào phản ánh cá tính của anh: thực tế, quyết đoán và luôn ưu tiên những mục tiêu dài hạn trong sự nghiệp.

HLV Gustavo Alfaro từng khẳng định Paraguay không đến World Cup chỉ để "làm nền" cho các đội bóng khác. Ông ca ngợi các học trò đã khôi phục "DNA Paraguay" – thứ bản sắc dựa trên tinh thần chiến đấu và sự lì lợm. Damián Bobadilla chính là hiện thân của tinh thần ấy: mạnh mẽ, không ngại va chạm, đôi khi nóng nảy, nhưng luôn chiến đấu đến cùng.

Bàn phản lưới nhà tại World Cup 2026 chắc chắn sẽ là vết gợn khó quên trong sự nghiệp Damián Bobadilla. Tuy nhiên, lịch sử bóng đá từng chứng kiến không ít cầu thủ biến sai lầm thành động lực để trưởng thành. Ở tuổi 24, con đường phía trước của tiền vệ người Paraguay vẫn còn rất dài.