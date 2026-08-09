Duyên nợ bóng đá Việt Nam - Malaysia trong hơn 1 năm qua

Malaysia đã hoàn tất mục tiêu giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Philippines 1-0 ở lượt trận cuối bảng B. Với 9 điểm sau bốn trận, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cán đích ở vị trí thứ hai bảng B và sẽ trở thành đối thủ của đội tuyển Việt Nam (nhất bảng A) ở vòng bán kết.

Trong hơn 1 năm qua, không phải Thái Lan hay Indonesia, Malaysia chính là cái tên được người hâm mộ Việt Nam nhắc đến nhiều nhất.

ĐT Việt Nam từng hạ Malaysia 3-1 hồi tháng 3 năm nay

Chỉ hơn 1 năm trước, Malaysia từng tạo nên cú sốc khi đánh bại Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Khi ấy, đội bóng này gây chú ý với dàn cầu thủ nhập tịch và chiến thắng được xem là dấu mốc cho tham vọng trở lại nhóm đầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên, sau đó, FIFA xác định Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu và xử thua đội bóng này 0-3, khiến họ mất cơ hội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup.

Án phạt là cú giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá Malaysia, đồng thời buộc đội tuyển nước này phải tiến hành quá trình tái thiết lực lượng.

Đến tháng 3 năm nay, hai đội tiếp tục gặp nhau ở trận lượt về. Malaysia khi đó vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau những biến động liên quan đến án phạt của FIFA, và tiếp tục nhận thất bại 1-3 trước Việt Nam.

Ở ASEAN Cup năm nay, Malaysia bước vào giải với diện mạo mới cùng HLV Tan Cheng Hoe và đã thể hiện được khả năng cạnh tranh đáng kể. Thành tích 9 điểm sau vòng bảng cho thấy đội bóng này đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Chính vì thế, hai trận bán kết sắp tới với ĐT Việt Nam sẽ càng thêm hấp dẫn, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có lợi thế tâm lý tốt hơn nhờ những thành tích gần đây trước "Những chú hổ Mã Lai".