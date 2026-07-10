HLV Park Hang-seo được gọi điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức phiên điều trần về LĐBĐ Hàn Quốc (FKA) được Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội thông qua ngày 9/7.

Phiên điều trần được tổ chức vào ngày 22/7, với 13 nhân chứng và 10 người tham chiếu, để xem xét thất bại tại World Cup 2026 cùng những cáo buộc KFA sai phạm trong quản lý và bổ nhiệm HLV trưởng.

Các nhân chứng nổi bật có cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, cựu Phó chủ tịch Park Hang-seo, Choi Young-il, cựu HLV đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo, cựu Chủ tịch Ủy ban tăng cường ĐTQG Chung Hae-seong (cựu Giám đốc kỹ thuật CLB TP HCM và HAGL). Trong khi đó, những người tham chiếu nổi bật có hai tuyển thủ Son Heung-min và Hwang Hee-chan, cùng cựu tuyển thủ Park Ji-sung, đang là thành viên Ủy ban FIFA và đồng Chủ tịch Ủy ban đổi mới bóng đá Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Park Hang-seo cùng (thứ hai từ trái sang) cùng đội tuyển Hàn Quốc có mặt tại sân bay Incheon, Seoul vào ngày 30/6/2026, sau khi dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: SportQ

Tuy nhiên, các nhân chứng và người tham chiếu không có nghĩa vụ pháp lý phải tham dự. Ông Park Hang-seo đã sang Thái Lan để bắt đầu dẫn dắt Kanchanaburi FC tại giải hạng Nhất, vì vậy khó có thể tham dự phiên điều trần. Báo Hàn Quốc Sports Chosun cho biết phía KFA sẽ hợp tác đầy đủ, nhưng chỉ chắc chắn "quan chức đương nhiệm sẽ tham dự".

Ông Park được chọn làm Phó chủ tịch KFA phụ trách hỗ trợ các ĐTQG từ tháng 4/2025. Ông cũng sang Mexico để theo sát đội tuyển dự World Cup 2026. Tuy nhiên, việc dừng bước tại vòng bảng khiến đội tuyển chịu nhiều chỉ trích. Đến ngày 28/6, cựu HLV đội tuyển Việt Nam cúi đầu xin lỗi trước truyền thông, đồng thời gửi đơn xin nghỉ việc và được chấp thuận.

Việc triệu tập Son Heung-min đang thi đấu tại Mỹ cho Los Angeles FC và Hwang Hee-chan (Wolves, Anh) đã nhận về nhiều chỉ trích từ dư luận Hàn Quốc. "Việc triệu tập cầu thủ với lý do điều tra những yếu kém trong quản lý của KFA là vô lý", bài viết trên Sports Chosun có đoạn. "Đó là lý do tại sao có những lo ngại, rằng phiên điều trần có thể biến thành một sự kiện tầm thường hoặc chỉ là một màn kịch".

Son Heung-min thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP

Đến hôm nay, Ủy ban Văn hóa, Thể theo và Du lịch đã rút lại quyết định triệu tập hai cầu thủ. Nghị sĩ Im Oh-kyung của Đảng Dân chủ Hàn Quốc kiêm Ủy ban cấp cao của Ủy ban cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc toàn diện ý kiến của thành viên trong Đảng, lịch thi đấu và vị trí của cầu thủ. Bà Im nói: "Mục đích ban đầu không phải tạo gánh nặng cho cầu thủ, mà là lắng nghe từ nhiều phía nhằm tạo nên phiên điều trần tốt nhất".

Trong khi đó, HLV Hong Myung-bo khẳng định không trốn tránh trách nhiệm về màn trình diễn đáng thất vọng tại World Cup 2026. Ông coi đây là cơ hội để giải thích cho người dân, những sự thật theo góc nhìn của ông và không né tránh bất kỳ câu hỏi nào.

"Thời gian trôi qua, những điều xa rời sự thật bắt đầu lan truyền như thể đó là sự thật, và những câu chuyện không có căn cứ được lan rộng", Hong cho hay. "Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đã hy sinh rất nhiều cho đội tuyển đã bị cuốn vào cơn bão, và tôi tự hỏi liệu im lặng có phải là điều đúng đắn hay không".