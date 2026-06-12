Nhật Bản nhận tin dữ: Sao Liverpool rút khỏi World Cup vì chấn thương, từ giã ĐTQG

Nhật Bản đón tin dữ trước thềm World Cup

Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool buộc phải rút lui khỏi World Cup do không kịp bình phục chấn thương bàn chân. Người được triệu tập thay thế anh trong đội hình Nhật Bản là Shuto Machino của Monchengladbach.

Trên mạng xã hội, Endo thừa nhận anh cảm thấy “thất vọng” khi không thể góp mặt tại World Cup. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn bày tỏ niềm tin vào khả năng tiến xa của đội tuyển Nhật Bản ở bảng F, nơi họ sẽ lần lượt chạm trán Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển.

Đội trưởng Endo của Nhật Bản rút khỏi World Cup vì chấn thương

Trên trang cá nhân, Endo viết: “Chắc chắn sẽ có một ngày trong tương lai Nhật Bản vô địch World Cup. Hãy cùng tin tưởng vào điều đó và tiếp tục cổ vũ đội tuyển. Hãy cùng đoàn kết sức mạnh của Nhật Bản để khoảnh khắc ấy có thể đến ngay tại kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ”.

Anh cũng xác nhận quyết định chia tay đội tuyển quốc gia: “Tôi đã quyết định giã từ đội tuyển quốc gia. Từ bây giờ, tôi sẽ cổ vũ Nhật Bản với tư cách một người hâm mộ”.

Endo dính chấn thương bàn chân khiến anh phải nghỉ hết mùa giải khi khoác áo Liverpool trong trận đấu gặp Sunderland hồi tháng Hai. Dù vậy, anh đã trở lại trong chiến thắng giao hữu 1-0 của Nhật Bản trước Iceland tại Tokyo hôm 31/5.

Tiền vệ này rời sân sau hiệp một và tiếp tục cảm thấy khó chịu trong giai đoạn tập huấn trước World Cup của đội tuyển Nhật Bản tại Mexico. Tại đây, anh không thể tham gia trọn vẹn bất kỳ buổi tập nào cùng toàn đội.

Endo có trở lại tập luyện khi Nhật Bản chuyển đến đại bản doanh World Cup ở Nashville hôm 8/6, nhưng không thể đạt được thể trạng tốt nhất trước thời điểm giải đấu khởi tranh.

Endo chia sẻ: “Kể từ khi gặp chấn thương, tôi đã làm tất cả những gì có thể nên không có gì phải hối tiếc. Tất nhiên tôi rất thất vọng khi không thể thi đấu tại kỳ World Cup này.

Nhưng hơn cả, tôi tự hào vì đã được làm đội trưởng đội tuyển kể từ sau World Cup Qatar và góp phần giúp tập thể này phát triển đến mức việc đặt mục tiêu vô địch World Cup giờ đây trở thành điều hoàn toàn tự nhiên”.

Endo có trận ra mắt đội tuyển Nhật Bản vào năm 2015 và khép lại sự nghiệp quốc tế với 73 lần khoác áo “Samurai xanh”, ghi được 4 bàn thắng.

Anh từng góp mặt trong thành phần tuyển Nhật Bản tham dự các kỳ World Cup 2018 và 2022, đồng thời là một trong những nhân tố góp công vào những chiến thắng gây chấn động trước Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022.