Báo chí Argentina ngất ngây Messi lập hat-trick, tự tin bảo vệ ngai vàng World Cup

Show diễn đỉnh cao của Messi

Lionel Messi lập hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân World Cup 2026, giúp ĐT Argentina giành chiến thắng 3-0. Các bàn thắng của “Leo” đến ở các phút 17, 60 và 76, trong đó có những pha lập công gợi nhớ lại sự nghiệp vàng son của cầu thủ này.

Báo chí Argentina tự hào với màn trình diễn đỉnh cao của Messi

Messi nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Phút 17, từ đường chọc khe chuẩn xác của Rodrigo De Paul, đội trưởng Argentina băng xuống xuyên phá hàng thủ Algeria trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc cao, mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch.

Sau giờ nghỉ, Argentina tiếp tục tạo sức ép. Lautaro Martínez buộc thủ môn Luca Zidane phải thực hiện pha cứu thua xuất sắc. Đến phút 60, khi Zidane không thể bắt dính cú sút xa của Mac Allister, Messi có mặt đúng lúc để đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.

Không dừng lại ở cú đúp, Messi tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở phút 75. Từ pha phản công tốc độ của Argentina, anh tung cú sút chìm từ rìa vòng cấm hoàn tất cú hat-trick, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Nam Mỹ.

Bàn thắng thứ ba mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 16, cân bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của Miroslav Klose.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Algeria khép lại một ngày thi đấu đáng quên. Cú đá phạt cuối trận của Riyad Mahrez đi thẳng vào hàng rào, phản ánh sự bế tắc của đại diện châu Phi.

Báo chí Argentina ngợi ca siêu sao

Tờ Ole giật hàng tít lớn: “Màn trình diễn ấn tượng của Messi với 3 bàn thắng và kỷ lục World Cup”.

Trong bài viết này, ký giả Diego Macias khẳng định: “Argentina khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria, trong ngày Lionel Messi tiếp tục tạo nên một màn trình diễn không thể nào quên, đồng thời trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.

Tờ Ole ca ngợi Messi

Người ta nói Messi đã già, rằng anh đang chơi ở một giải đấu kém cạnh tranh hơn, rằng anh không còn bứt tốc như trước. Họ bảo anh không còn thường xuyên thắng trong những pha một đối một, chỉ còn sống nhờ danh tiếng, thậm chí còn cản trở quá trình trẻ hóa của đội tuyển.

Nhưng một lần nữa, xin chào những "chuyên gia bi quan". Hãy cứ nhìn về số 10. Hãy để những tiếng hò reo vang lên khản đặc bởi người đội trưởng ấy vẫn còn ở đây. Năm tháng trôi qua, biết bao thế hệ cầu thủ đến rồi đi, nhưng Messi vẫn còn đó. Nhà đương kim vô địch vẫn còn đó”.

Trong khi đó, tờ Misiones Online thì cho rằng với vai trò đầu tàu của Messi, ĐT Argentina hoàn toàn có đủ sự tự tin để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới: "Đội tuyển Argentina có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại World Cup 2026 khi đánh bại Algeria với tỷ số 3-0 trên sân Arrowhead (Kansas), trong ngày Lionel Messi thi đấu chói sáng và ghi cả ba bàn thắng.

Tờ Misiones Online tin rằng với vai trò đầu tàu của Messi, ĐT Argentina đã sẵn sàng bảo vệ ngôi vương World Cup

Thầy trò HLV Lionel Scaloni khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch giành được tại Qatar 2022 một cách đầy thuyết phục, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương World Cup năm nay.

Messi mở tỷ số ngay trong hiệp một trước khi hoàn tất cú hat-trick ở hiệp hai. Ba pha lập công này cũng giúp siêu sao người Argentina san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose".