Cảnh tượng vợ Messi và biển người vỡ òa

Sau khi Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick lịch sử trong chiến thắng của Argentina trước Algeria sáng 17/6 (giờ Việt Nam), toàn bộ khán đài như bùng nổ. Hơn 80.000 cổ động viên đồng loạt đứng dậy reo hò, vẫy cờ và hát vang tên đội trưởng tuyển Argentina. Từ sân vận động Kansas City đến các khu vực FIFA Fan Festival, bầu không khí lễ hội kéo dài nhiều giờ đồng hồ, đánh dấu khoảnh khắc vòng bảng cuồng nhiệt nhất của World Cup 2026.

Biển người khoác áo sọc trắng - xanh phủ kín các khán đài tại sân vận động Kansas City. Ngay từ trước giờ bóng lăn, người hâm mộ Argentina đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt với những bài hát cổ động quen thuộc, tiếng trống dồn dập và những lá cờ tung bay khắp các khán đài. Sự áp đảo của cổ động viên khiến sân đấu trên đất Mỹ như biến thành một góc thủ đô Buenos Aires thu nhỏ, tạo nên cảnh tượng chưa từng có.

Trong khu vực khán đài VIP, gia đình Lionel Messi chăm chú theo dõi trận đấu của tuyển Argentina. Antonella Roccuzzo - vợ của cầu thủ - và con trai có mặt trên khán đài cổ vũ chồng. Mạng xã hội chia sẻ nhiều video cô vỡ òa sau cú hat-trick của chồng. "Cố lên Argentina. Luôn ở bên anh, Messi, anh thật tuyệt vời", cô viết trên trang cá nhân.

Tại khu vực FIFA Fan Festival ở Kansas City, Mỹ, hàng nghìn cổ động viên Argentina vỡ òa khi Lionel Messi ghi bàn. Những tiếng reo hò vang lên không ngớt, nhiều người nhảy múa, ôm chầm lấy nhau và giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup của đội tuyển Nam Mỹ.

Các nhóm cổ động viên cuồng nhiệt mang theo trống, kèn và cờ lớn để tiếp lửa cho Argentina. Nhạc công trên khán đài liên tục tạo nhiệt bằng các bài hát truyền thống, góp phần biến trận đấu với Algeria thành ngày hội bóng đá của người Argentina tại Mỹ.

Sức hút của Lionel Messi vượt xa biên giới Argentina. Nhiều cổ động viên quốc tế mang theo biểu ngữ, áp phích và hình ảnh của siêu sao 39 tuổi thể hiện sự ngưỡng mộ. Bảng cổ động bằng nhiều ngôn ngữ xuất hiện khắp sân vận động trong ngày Argentina ra quân tại World Cup 2026.

Chiến thắng đậm của Argentina kéo theo màn ăn mừng đầy cảm xúc trên khán đài. Cổ động viên không giấu được sự xúc động khi chứng kiến đội tuyển tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch thế giới. Những cái ôm, tiếng hô vang tên Messi và những lá cờ được phất cao giữa khán đài.

Trống khổng lồ in hình Lionel Messi trở thành tâm điểm chú ý giữa đám đông. Biểu ngữ mang hình ảnh huyền thoại bóng đá Argentina, thể hiện niềm tự hào và sự gắn kết giữa các thế hệ yêu bóng đá của quốc gia Nam Mỹ.

Người hâm mộ Argentina tập trung đông đảo tại các khu vực lễ hội bóng đá bên ngoài sân vận động. Trong sắc áo trắng - xanh quen thuộc, họ cùng nhau hát vang, nâng ly chúc mừng và tận hưởng bầu không khí lễ hội kéo dài từ trước trận đấu đến tận đêm muộn.

Niềm vui hiện trên gương mặt các cổ động viên khi theo dõi màn trình diễn của Messi và đồng đội. Theo Barca, nhiều người cho biết họ lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, vượt quãng đường dài đến Mỹ với mong muốn được tận mắt chứng kiến một trong những kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp của siêu sao Argentina.

Một nữ cổ động viên chăm chú dõi theo từng diễn biến trên sân. Hàng chục nghìn người hướng ánh mắt về sân cỏ, chờ đợi những khoảnh khắc ghi bàn từ đội trưởng mang áo số 10.

Những chiếc áo đấu mang số 10 xuất hiện dày đặc trên khán đài. Lionel Messi tiếp tục là trung tâm của sự chú ý, không chỉ bởi màn trình diễn trên sân mà còn bởi sức ảnh hưởng đặc biệt với người hâm mộ ở mọi độ tuổi và quốc tịch tại World Cup 2026.