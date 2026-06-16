Bóng đá châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup, Nam Mỹ kém cỏi chờ Argentina gỡ thể diện

Bóng đá châu Á nối dài mạch bất bại ở World Cup

Hành trình của các đội bóng châu Á tại World Cup 2026 đang diễn ra khá suôn sẻ. Trong ngày thi đấu 16/6, Iran và Saudi Arabia đều để lại dấu ấn đáng chú ý.

Saudi Arabia xuất sắc cầm hòa Uruguay với tỷ số 1-1. Trong khi đó, Iran dù liên tục bị New Zealand dẫn trước nhưng vẫn có được 1 điểm khi hòa đối thủ 2-2.

Saudi Arabia không hề dễ bị bắt nạt

Nhờ vậy, bóng đá châu Á duy trì được thành tích bất bại ở World Cup 2026. Trước đó, Hàn Quốc đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1, Qatar hòa 1-1 Thụy Sĩ, Australia thắng 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản hòa 2-2 Hà Lan.

Iraq, Jordan, Uzbekistan là những đội bóng châu Á còn lại chưa thi đấu lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026. Họ được kỳ vọng duy trì mạch bất bại cho bóng đá châu Á, dù cho nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Những đối thủ của Iraq, Jordan và Uzbekistan không hề dễ chơi. Iraq đấu Na Uy (5h, 17/6), Jordan chạm trán Áo (11h, 17/6) và Uzbekistan gặp Colombia (9h, 18/6).

Nam Mỹ kém cỏi, chờ Argentina gỡ thể diện

Trái ngược với châu Á, bóng đá Nam Mỹ lại liên tục gây thất vọng lớn. Trận hòa 1-1 của Uruguay trước Saudi Arabia khiến cho các đội bóng ở khu vực này vẫn chưa có được chiến thắng nào tại World Cup 2026. Trước đó, Paraguay thua tan tác 1-4 trước Mỹ, Brazil chỉ hòa 1-1 trước Morocco, Ecuador thua 0-1 khi đấu Bờ Biển Ngà.

Uruguay chưa thể ngặt mạch không thắng của các đội bóng Nam Mỹ

Đây là kết quả rất bất ngờ. Các đội bóng Nam Mỹ lâu nay vẫn được đánh giá cao, chỉ xếp sau khu vực châu Âu. Nhưng nay các đội bóng tại đây lại thi đấu còn kém cỏi hơn các đội bóng châu Á, vốn có nhiều đội chỉ được coi như lót đường tại World Cup.

Bóng đá Nam Mỹ có lẽ đang trông đợi vào Argentina. Nhà đương kim vô địch World Cup sẽ đối đầu Algeria ở lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup (8h, 17/6). Messi và các đồng đội sẽ phải cố gắng tìm cách để gỡ gạc lại thể diện cho bóng đá Nam Mỹ.