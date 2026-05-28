Kết quả bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2026: U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó

U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại U20 châu Á 2026

Vào lúc 14h chiều nay (28/5), Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại Giải U20 châu Á 2027 đã diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Đội tuyển U20 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2, đồng thời sẽ thi đấu trên sân nhà tại bảng đấu do LĐBĐVN đăng cai tổ chức.

Kết quả bốc thăm đã đưa U20 Việt Nam rơi vào bảng C, nơi có sự hiện diện của U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Đây rõ ràng một bảng đấu không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi, bất chấp chúng ta có lợi thế sân nhà.

Điểm mới của giải đấu năm nay là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm Giai đoạn Vòng loại (Qualification Phase) và Giai đoạn Phát triển (Development Phase). Trong đó, 32 đội có thứ hạng cao hơn sẽ thi đấu tại Giai đoạn Vòng loại, được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội theo thể thức thi đấu tập trung một lượt tính điểm. 12 đội còn lại tham dự Giai đoạn Phát triển, gồm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Theo thể thức của giải, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại Giai đoạn Vòng loại sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U20 châu Á 2027 (đội chủ nhà Vòng chung kết được đặc cách vào thẳng). Bên cạnh đó, 6 đội xếp cuối có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển ở kỳ tiếp theo. Ngược lại, 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng xuất sắc nhất của Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên Giai đoạn Vòng loại trong chu kỳ kế tiếp.

Vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tham gia cuộc đua với lực lượng chủ lực là các cầu thủ thuộc đội tuyển U19 Việt Nam đang được “thử lửa” tại giải U19 Đông Nam Á 2026.