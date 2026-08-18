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Real Madrid mất Rodri vào tay Barcelona, mắc sai lầm lớn nhất chuyển nhượng hè 2026

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid Rodrigo Hernández

Truyền thông Tây Ban Nha tin rằng Real Madrid đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng sau khi để mất Rodri vào tay Barcelona.

  

Man City và Barcelona đã đạt thỏa thuận cuối cùng về việc chuyển nhượng tiền vệ Rodri tới đội bóng xứ Catalunya. Thương vụ được chốt sau nhiều tuần đàm phán và 3 lời đề nghị khác nhau.

Theo đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena SER, thỏa thuận này giúp Barcelona sở hữu một trong những tiền vệ được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Trong khi đó, Real Madrid lại đối mặt với cuộc khủng hoảng mới ở tuyến giữa khi không thể chiêu mộ Rodri và cũng không có động thái tích cực để tìm kiếm phương án thay thế đủ khả năng đảm nhiệm vai trò tương tự.

Real Madrid đánh mất Rodri vào tay Barcelona

Real Madrid đánh mất Rodri vào tay Barcelona

Cách tiếp cận này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ truyền thông Tây Ban Nha. Real Madrid cần cầu thủ có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và luân chuyển bóng mạch lạc. 

Phát biểu trên chương trình Carrusel Deportivo, nhà báo Bruno Alemany cho biết ông không thể hiểu vì sao Real Madrid không tăng cường tuyến giữa, dù biết rõ tầm quan trọng của vị trí này. Ông thừa nhận Bernardo Silva đã thi đấu tốt trong những trận giao hữu gần đây, nhưng khẳng định tiền vệ người Bồ Đào Nha không thể đảm nhiệm tất cả những vai trò mà Rodri thực hiện.

Theo Alemany, cách làm của Real Madrid đang lặp lại những sai lầm trong công tác hoạch định nhân sự trước đây. Việc không tìm kiếm phương án thay thế sau khi thương vụ Rodri đổ vỡ là “hoàn toàn phi lý”, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid vốn luôn muốn theo đuổi tiền vệ trung tâm có đẳng cấp hàng đầu.

Nhà báo Tomas Roncero cũng có quan điểm tương tự. Ông cho rằng HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ phải dựa vào Bernardo Silva để khỏa lấp những vấn đề ở tuyến giữa. Tuy nhiên, Roncero bác bỏ khả năng Rodri là lựa chọn duy nhất mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh lý do khiến Real Madrid không hành động vẫn chưa được làm rõ.

Hiện tại, Real Madrid chưa cho thấy dấu hiệu sẽ chiêu mộ thêm một tiền vệ mới. Trên thị trường vẫn có những cái tên đủ khả năng đảm nhiệm vai trò này, nổi bật là Zubimendi, một trong những người kế nhiệm của Rodri ở đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Real Madrid dường như vẫn muốn dồn toàn bộ nguồn lực cho việc tăng cường hàng công.

Roncero đánh giá hàng công của Real Madrid thuộc nhóm mạnh nhất châu Âu. Dù vậy, sức mạnh tấn công chưa chắc đủ để giúp đội chủ sân Bernabeu chinh phục những danh hiệu lớn nhất. Nhà báo Marcos Lopez cảnh báo Real Madrid không nên lặp lại kịch bản của đội tuyển Pháp, tập thể từng sở hữu hàng công đáng sợ tại World Cup 2026 nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước khả năng kiểm soát trận đấu của Tây Ban Nha.

Bài toán mà Real Madrid phải đối mặt khi mùa giải mới cận kề đang ngày càng rõ ràng: Một bên là hàng công sở hữu sức mạnh đáng gờm, bên còn lại là khoảng trống ở tuyến giữa khi thiếu cầu thủ đủ khả năng đóng vai trò cầm nhịp, tạo sự cân bằng giữa các tuyến và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2026 11:50 AM (GMT+7)
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