Rộ tin trụ cột ĐT Đức nghỉ hết World Cup, ĐT Hà Lan thấp thỏm vì Van Dijk

Schlotterbeck có thể lỡ phần còn lại của World Cup

ĐT Đức giành chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ 2 bảng E. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Julian Nagelsmann không trọn vẹn khi trung vệ Nico Schlotterbeck gặp chấn thương. Cầu thủ 26 tuổi gặp vấn đề ở đầu gối trong hiệp một và cho thấy dấu hiệu đau đớn, buộc HLV Nagelsmann rút anh khỏi sân trước khi hiệp hai bắt đầu (Antonio Rudiger thay thế).

Sau trận đấu, chiến lược gia người Đức xác nhận học trò của mình có dấu hiệu tổn thương dây chằng: "Nico được cho là đã gặp chấn thương dây chằng. Tình hình hiện không mấy khả quan".

Schlotterbeck có thể mất World Cup vì chấn thương dây chằng

Thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano sau đó cho biết chiến dịch World Cup của Schlotterbeck có thể đã kết thúc. Khả năng cầu thủ thuộc biên chế Dortmund góp mặt trong trận đấu cuối vòng bảng gặp Ecuador vào ngày 26/4 được đánh giá rất thấp.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Đức chưa đưa ra thông báo chính thức về thời gian hồi phục của Schlotterbeck, cũng như khả năng anh có thể trở lại ở các vòng đấu tiếp theo. Trường hợp trung vệ này không thể thi đấu, HLV Nagelsmann vẫn còn nhiều lựa chọn cho vị trí trung vệ như Antonio Rudiger, Waldemar Anton, Jonathan Tah hay Malick Thiaw.

ĐT Hà Lan thấp thỏm vì Van Dijk

Trong khi đó, đội tuyển Hà Lan cũng trải qua một phen "thót tim" liên quan đến tình trạng thể lực của đội trưởng Virgil van Dijk sau chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển.

Van Dijk "mất cảm giác ở phần đùi" sau một tình huống va chạm

Trung vệ thuộc biên chế Liverpool bị va chạm mạnh trong trận đấu và cảm thấy khó chịu. Chia sẻ trên truyền thông, Van Dijk cho biết anh từng mất cảm giác ở phần đùi trên sau cú va chạm vào vùng hông:

"Tôi bị va chạm rất mạnh vào vùng hông và không còn cảm giác ở phần đùi trên nữa, điều đó thực sự khá đáng sợ. Nhưng có lẽ chỉ là một dây thần kinh bị chèn ép. Tôi nghĩ tình hình không quá tệ, nhưng chúng tôi sẽ sớm biết chính xác mọi thứ".

Không chỉ Van Dijk, tiền vệ Frenkie de Jong cũng tiết lộ anh bước vào trận đấu với Thụy Điển khi chưa đạt thể trạng tốt nhất, sau tình huống va chạm trong buổi tập trước trận:

"Chúng tôi có một tình huống va chạm trong buổi tập và tôi cũng là người liên quan. Tôi đã bị ảnh hưởng đôi chút bởi pha va chạm đó, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi phản ứng của cơ thể, nhưng tôi khá tự tin".