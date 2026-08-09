Trực tiếp chuyển nhượng 9/8: MU dẫn đầu cuộc đua giành “sao mai” Leicester City
Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu hè 2026.
MU đang xúc tiến thương vụ chiêu mộ tiền vệ trẻ Louis Page của Leicester City. Cầu thủ 18 tuổi, người được vinh danh là Cầu thủ học việc xuất sắc nhất năm của EFL mùa giải trước, được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bên ngoài Premier League.
Page đã có 21 lần ra sân cho đội một Leicester City và cũng là tuyển thủ U20 Anh. Các cuộc đàm phán về khả năng chuyển nhượng được cho là vẫn đang diễn ra.
Theo BBC, Arsenal và Aston Villa cũng dành sự quan tâm lớn cho Page trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, MU hiện muốn vượt qua các đối thủ tại Premier League để giành chữ ký của tài năng trẻ được đánh giá cao này.
Man City muốn Enzo Fernandez thay thế Rodri, người chuẩn bị gia nhập Barcelona. Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, Man City đang xúc tiến hai thương vụ bổ sung hàng tiền vệ, bên cạnh bản hợp đồng đã hoàn tất với Elliot Anderson.
Fernandez đã nổi lên như mục tiêu ưu tiên của Man City. HLV Enzo Maresca muốn tái hợp với cậu học trò cũ, nhưng thương vụ này sẽ không dễ dàng hoàn tất.
Man City cũng quan tâm đến Ayyoub Bouaddi, cầu thủ gây ấn tượng tại World Cup gần đây cùng đội tuyển Morocco. Hai bên đã bắt đầu tiến hành đàm phán.
Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), Barcelona đang muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Rodri của Man City.
Man City đã từ chối lời đề nghị mở màn trị giá 38,5 triệu bảng của Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya đã nâng giá lên 51,4 triệu bảng để hỏi mua đội trưởng tuyển Tây Ban Nha.
Theo Mirror (Anh), Cristian Romero sẵn sàng gia nhập Arsenal trong mùa hè này. Tuy nhiên, Tottenham kiên quyết không để trung vệ của mình chuyển sang đại kình địch cùng thành phố.
Trong khi đó, theo Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), Romero có thể trở thành một lựa chọn của Barcelona trong bối cảnh Ronald Araujo sắp gia nhập Liverpool theo dạng cho mượn.
Romero muốn rời Tottenham trong mùa hè này và Atletico Madrid cũng đang được xem là một điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, thương vụ Liverpool hỏi mượn Araujo có thể mở ra cơ hội để Barcelona tham gia cuộc đua giành chữ ký của trung vệ người Argentina.
Ronald Araujo chuẩn bị kiểm tra y tế trước khi bất ngờ gia nhập Liverpool theo dạng cho mượn. "Lữ đoàn đỏ" đã đạt thỏa thuận bất ngờ với Barcelona về việc chiêu mộ trung vệ Araujo theo dạng cho mượn trong một mùa giải.
Thương vụ dành cho tuyển thủ Uruguay, người đã ký hợp đồng mới với Barcelona có thời hạn đến năm 2031 vào năm ngoái, bao gồm điều khoản mua đứt với mức phí khoảng 47,14 triệu bảng (55 triệu euro).
Giám đốc chuyển nhượng Aston Villa, Damian Vidagany, xác nhận đội bóng đang đàm phán với Bayern Munich về việc chiêu mộ tiền vệ Joao Palhinha.
Theo The Sun (Anh), Bayern Munich muốn bán đứt Palhinha thay vì một thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Palhinha đã thi đấu cho Tottenham theo dạng cho mượn ở mùa giải trước. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
Theo Sun Sports, Arsenal đã cửa tuyển trạch viên "xem giò" Pio Esposito, tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan. Chân sút 21 tuổi sở hữu chiều cao 1m90, được xem là nhân tố "không thể đụng đến" của Inter. Dù vậy, đội bóng Serie A có thể cân nhắc nhả người nếu nhận đủ 85 triệu euro (73 triệu bảng).
Ngoài Arsenal, MU cũng quan tâm tới Esposito nhưng chưa có động thái tiếp cận cụ thể, vì vậy Arsenal đang chiếm ưu thế so với "Quỷ đỏ".
Theo FootMercato, 4 đại diện Ngoại hạng Anh gồm Liverpool, MU, Tottenham, Crystal Palace đang theo dõi tiền vệ Lamine Camara của Monaco. Trong đó, Crystal Palace là đội đầu tiên gửi lời đề nghị chuyển nhượng chính thức dành cho cầu thủ 22 tuổi và hiện Monaco định giá Camara khoảng 50 triệu euro.
Theo Mundo Deportivo, HLV Xabi Alonso đang thúc giục Chelsea chiêu mộ tiền vệ Martin Zubimendi từ Arsenal. Trong quá khứ, Alonso từng dẫn dắt Zubimendi ở đội trẻ Real Sociedad giai đoạn 2019-2020.
Zubimendi gia nhập Arsenal vào kỳ chuyển nhượng hè 2025 nhưng đánh mất suất đá chính trong giai đoạn cuối mùa giải trước. Sau khi đón Bruno Guimaraes từ Newcastle, "Pháo thủ" còn có ý định giữ chân ngôi sao người Tây Ban Nha và sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ 77 triệu bảng trở nên.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Matteo Moretto, Barcelona sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị dành cho hậu vệ trẻ Hector Fort. Mùa trước, cầu thủ 20 tuổi khoác áo Elche dưới dạng cho mượn và được đánh giá cao nhờ sự đa năng (có thể chơi hậu vệ phải lẫn hậu vệ trái).
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Ben Jacobs, tiền vệ Tyler Adams của Bournemouth được cho là sẵn sàng gia nhập MU nếu nhận được sự quan tâm từ "Quỷ đỏ".
Tuyển thủ quốc gia Mỹ năm nay 28 tuổi, có 25 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa trước, đóng góp 4 pha kiến tạo và giúp Bournemouth giành quyền tham dự Europa League. Hợp đồng hiện tại của anh còn thời hạn tới năm 2028 và phía Bournemouth muốn khoảng 50 triệu bảng phí chuyển nhượng.
Theo Mundo Deportivo, Manchester City đang thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ trẻ Tommy Marques của Barcelona. Cầu thủ 19 tuổi có 2 lần ra sân cho "Gã khổng lồ xứ Catalunya" và gây ấn tượng mạnh. Dù vậy trong bối cảnh hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn tới năm 2028, đại diện Ngoại hạng Anh khó có thể chiêu mộ Marques với giá rẻ.
Nhà báo Ben Jacobs cho biết cuộc đàm phán xoay quanh Ferran Torres đã bắt đầu và PSG cũng đã có được sự gật đầu gia nhập của tiền đạo người Tây Ban Nha. Hiện chưa rõ Barcelona sẽ đòi mức giá nào, nhưng Jacobs cho biết Torres chắc chắn sẽ được tăng lương tại PSG so với mức lương ở Barca.
Theo nhà báo Ferran Martinez của Mundo Deportivo, trung vệ Cristian Romero mặc dù đã đạt được thỏa thuận về Atletico Madrid nhưng anh này vẫn trì hoãn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Romero vẫn hy vọng Barcelona sẽ ngó ngàng tới mình và cầu thủ người Argentina còn cử đại diện chủ động bắt liên lạc với Barca.
Theo tờ The Athletic, Aston Villa đang gần đạt được thỏa thuận cho hậu vệ Matteo Ruggeri của Atletico Madrid. Atletico đã đồng ý sẽ bán Ruggeri với giá 20 triệu euro, trong khi cầu thủ 24 tuổi này cũng đã gật đầu với thỏa thuận hợp đồng sơ bộ của Villa.
Trung vệ Ousmane Diomande sẽ gia nhập CLB Nottingham Forest từ Sporting với giá 40 triệu euro. Nottingham đã săn đón tuyển thủ người Bờ Biển Ngà này từ đầu mùa hè, và họ đã liên tục đáp ứng các đòi hỏi của Sporting, nhưng sau khi Sporting được Nottingham gật đầu với mức giá 40 triệu, Sporting lại tham tăng lên 50 triệu và lúc này thương vụ gần sụp đổ. Sporting sau đó đã xuống nước và đồng ý mức giá 40 triệu.
Với sự gia nhập của Diomande, Nottingham Forest mùa tới sẽ đá 3 trung vệ do đây là sơ đồ ưa thích của tân HLV Oliver Glasner, và hiện họ đã có Diomande, Milenkovic và Murillo.
Theo tin từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce đã mở đầu cuộc đối thoại với Napoli về Romelu Lukaku. Napoli đang muốn nhanh chóng bán Lukaku nên họ có thể sẽ đồng ý với mức giá rẻ trong khoảng 10 triệu euro, câu chuyện còn lại sẽ nằm ở tiền lương. Bên cạnh Fenerbahce, những ngày qua Monaco đã đánh tiếng muốn có tiền đạo người Bỉ.
CLB Los Angeles Galaxy công bố họ đã có sự phục vụ của tiền vệ người Tây Ban Nha Sergi Roberto dưới dạng tự do. Roberto ký hợp đồng 2 năm với Galaxy và CLB này có điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Roberto vừa kết thúc 2 năm thi đấu thành công tại CLB Como trước kih chuyển sang Mỹ chơi bóng.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 8/8.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/08/2026 23:58 PM (GMT+7)