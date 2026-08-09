Trực tiếp chuyển nhượng 9/8: MU dẫn đầu cuộc đua giành “sao mai” Leicester City

MU dẫn đầu cuộc đua giành “sao mai” Leicester City

MU đang xúc tiến thương vụ chiêu mộ tiền vệ trẻ Louis Page của Leicester City. Cầu thủ 18 tuổi, người được vinh danh là Cầu thủ học việc xuất sắc nhất năm của EFL mùa giải trước, được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bên ngoài Premier League.

Page đã có 21 lần ra sân cho đội một Leicester City và cũng là tuyển thủ U20 Anh. Các cuộc đàm phán về khả năng chuyển nhượng được cho là vẫn đang diễn ra.

Theo BBC, Arsenal và Aston Villa cũng dành sự quan tâm lớn cho Page trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, MU hiện muốn vượt qua các đối thủ tại Premier League để giành chữ ký của tài năng trẻ được đánh giá cao này.