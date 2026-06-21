Kì tích 68 năm ở World Cup, có thể vượt mốc 300 bàn nhờ Messi & dàn sao

Cột mốc 100 bàn thắng sớm nhất sau 68 năm

World Cup 2026 đã trở thành kỳ World Cup ghi nhận 100 bàn thắng nhanh nhất trong vòng 68 năm qua. Cột mốc này được thiết lập ở trận đấu thứ 33 của giải, khi tiền đạo Cody Gakpo ghi bàn thắng thứ ba cho Hà Lan trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển.

Lần gần nhất World Cup chạm mốc 100 bàn thắng chỉ sau 33 trận là giải đấu năm 1958. Kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử vẫn thuộc về World Cup 1954 tại Thụy Sĩ, khi chỉ cần 20 trận đấu để đạt tới con số này.

Để so sánh, World Cup 2014 tại Brazil và giải đấu năm 1982 đều cần tới 36 trận mới đạt 100 bàn thắng. Con số này là 38 trận ở World Cup 1978 tại Argentina và World Cup 1994 tại Mỹ.

World Cup 2026 có thể vượt mốc 300 bàn?

Sau 33 trận đầu tiên, World Cup 2026 đang đạt trung bình 3,09 bàn mỗi trận và có khả năng vượt mốc 300 bàn thắng khi giải đấu kết thúc.

Theo cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Anh Ellen White, ngay cả những trận đấu được đánh giá là chặt chẽ về chiến thuật cũng xuất hiện nhiều bàn thắng: "Có lẽ trận đấu chặt chẽ và giàu tính chiến thuật nhất mà tôi được chứng kiến cho đến nay là trận Hà Lan gặp Nhật Bản (hòa 2-2), vậy mà trận đấu đó vẫn có tới 4 bàn thắng".

Quả bóng Trionda đang gây khó cho các thủ môn

Ngay từ những ngày đầu giải đấu, số lượng bàn thắng đã tăng nhanh chóng. Đức thắng Curacao 7-1, còn Canada đánh bại Qatar với tỷ số 6-0.

Một trong những nguyên nhân được nhắc tới là quả bóng Adidas Trionda được sử dụng tại World Cup 2026. Nhiều thủ môn dường như gặp khó khăn trong việc phán đoán quỹ đạo bay của bóng.

Điển hình là bàn thắng thứ 2 của Kylian Mbappe trong trận Pháp thắng Senegal 3-1. Tiền đạo người Pháp đánh bại thủ môn Edouard Mendy bằng cú sút từ khoảng cách khoảng 27,4m, trở thành bàn thắng xa nhất của giải tính đến thời điểm đó.

Lượt trận đầu tiên vòng bảng cũng xuất hiện 5 bàn thắng được ghi từ khoảng cách hơn 20m. Trong đó, Yasin Ayari (Thụy Điển) ghi 2 bàn vào lưới Tunisia từ khoảng cách 22,6m và 22,2m. Connor Metcalfe (Australia) và Ismael Saibari (Morocco) cũng ghi những bàn thắng tương tự từ ngoài vòng cấm.

Cựu thủ môn tuyển Anh, Joe Hart cho rằng các thủ môn đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với quả bóng mới. Anh nhận thấy Jordan Pickford (ĐT Anh) phản ứng chậm hơn dự kiến ở tình huống Martin Baturina ghi bàn cho Croatia trong trận thua Anh 2-4.

Cựu thủ môn Paul Robinson cũng chia sẻ quan điểm này khi nhận định trên BBC Sport: "Đã có một vài tình huống mà quả bóng này không vận hành theo cách người ta thường mong đợi. Đây là điều đáng để tiếp tục theo dõi".

Đây không phải lần đầu tiên, một quả bóng World Cup gây tranh cãi. Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, quả bóng Jabulani từng nổi tiếng với quỹ đạo bay khó lường. Khi đó, cựu thủ môn David James nhận định "quả bóng này sẽ tạo điều kiện cho nhiều bàn thắng hơn và khiến một số thủ môn trông rất lúng túng".

Thể thức 48 đội góp phần vào "mưa bàn thắng"?

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự và tổng cộng 104 trận đấu. Sau 33 trận đầu tiên, giải mới chỉ xuất hiện 1 trận hòa không bàn thắng, đó là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde hôm 15/6.

Bên cạnh Cape Verde, những cái tên như Curacao, Jordan và Uzbekistan cũng lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên nếu Cape Verde tạo nên bất ngờ trước Tây Ban Nha, Curacao lại để thua Đức tới 1-7 ở trận ra quân.

Cựu HLV Brentford và Tottenham, Thomas Frank cho rằng việc mở rộng số đội tham dự có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận không có quá nhiều đội bóng bị áp đảo hoàn toàn:

"Việc có thêm nhiều đội tuyển và những đội xếp hạng thấp hơn đã tạo ra tác động nhất định tới chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, ngoài một vài trận đấu như Đức thắng Curacao 7-1, thời điểm Curacao hoàn toàn bị cuốn vào trận đấu, cho đến nay chưa có nhiều đội bị áp đảo hoàn toàn".

Thời tiết nóng và các quãng nghỉ giữa trận có tạo khác biệt?

Một yếu tố khác được nhắc tới là điều kiện thời tiết tại Bắc Mỹ. World Cup 2026 đang có tỷ lệ ghi bàn cao hơn đáng kể so với World Cup 2022 tại Qatar, nơi giải đấu được tổ chức vào mùa đông để tránh nắng nóng.

Trong tổng số 105 bàn thắng được ghi tính đến sau trận Đức gặp Bờ Biển Ngà, có tới 30 bàn xuất hiện từ phút 76 đến khi trận đấu kết thúc, tương đương 28,6%.

Bên cạnh đó, nhiều bàn thắng đến từ những sai lầm cá nhân. Trong trận Tunisia thua Thụy Điển 1-5, Ellyes Skhiri để mất bóng ở khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho Viktor Gyokeres ghi bàn. Tunisia có tới 6 lỗi dẫn đến các cú dứt điểm và 4 trong số đó trực tiếp biến thành bàn thắng.

Các quãng nghỉ uống nước kéo dài 3 phút cũng được xem là yếu tố đáng chú ý. Mặc dù được thiết kế để cầu thủ bổ sung nước, nhiều HLV tận dụng thời gian này để điều chỉnh chiến thuật và truyền đạt chỉ đạo mới.

Trận Brazil gặp Morocco là ví dụ điển hình. Brazil bị dẫn trước 0-1 nhưng gỡ hòa trong vòng 10 phút sau khi trận đấu tiếp tục trở lại từ quãng nghỉ tiếp nước ở hiệp 1.

HLV trưởng Thụy Sĩ, Murat Yakin cho biết: "Bạn có thể nói cho các cầu thủ biết họ cần làm gì. Chúng tôi có thể cho họ xem hình ảnh. Trong 3 phút đó, chúng tôi có thể trao đổi về các phương án thay người và những điều chỉnh chiến thuật".

Các ngôi sao lớn đồng loạt bùng nổ

Ngoài các yếu tố khách quan, phong độ cao của những ngôi sao hàng đầu thế giới cũng góp phần làm tăng số lượng bàn thắng. Lionel Messi lập hat-trick vào lưới Algeria. Kylian Mbappe ghi cú đúp trước Senegal, tương tự là Erling Haaland, Harry Kane. Vinicius Junior "nổ súng" trong cả 2 trận đầu tiên của Brazil.

HLV Thomas Frank cho rằng trong quá khứ, nhiều ngôi sao bước vào giải đấu lớn với trạng thái thể lực chưa hoàn hảo vì mùa giải kéo dài. Tuy nhiên, tình hình ở World Cup 2026 hoàn toàn khác: "Harry Kane cùng những cầu thủ chủ chốt như Lionel Messi hay Erling Haaland đều đang đạt phong độ rất cao và có thể nói là sung sức hơn bao giờ hết".

Cựu hậu vệ Man City, Micah Richards nhận xét rằng các tiền đạo đang thi đấu với sự tự tin rất lớn: "Các cầu thủ tấn công tại World Cup lần này đang thi đấu với sự tự tin rất lớn. Họ bước vào trận đấu với niềm tin rằng mình sẽ ghi bàn và ai cũng sẵn sàng khẳng định bản thân. Giải đấu dường như không còn quá nặng về chiến thuật mà nhiều hơn là cảm giác hứng khởi khi được tham dự một kỳ World Cup".

Đáp án còn bỏ ngỏ

Sau 33 trận đầu tiên, World Cup 2026 đang sở hữu hiệu suất ghi bàn cao nhất suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định về nguyên nhân duy nhất đứng sau hiện tượng này.

Quả bóng mới, thể thức mở rộng lên 48 đội, điều kiện thời tiết, các quãng nghỉ uống nước, khoảng cách giữa các trận đấu và phong độ thăng hoa của những ngôi sao hàng đầu đều được xem là những yếu tố có thể góp phần tạo nên cơn mưa bàn thắng tại giải đấu năm nay.