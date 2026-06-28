Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba tại World Cup: Scotland bị loại, Hàn Quốc chờ phép màu

Tại World Cup 2026, ngoài bảng xếp hạng bình thường, bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba cũng gây được nhiều sự chú ý. 8/12 đội đứng thứ ba sẽ giành quyền đi tiếp. Sau ngày 27/6, 5 đội đứng thứ ba đã có vé vào vòng 1/16 là Thụy Điển, Ecuador, Bosnia, Paraguay và Senegal.

Ghana giành vé với vị trị thứ ba của bảng L

Sau loạt trận đấu ở bảng L diễn ra vào rạng sáng ngày 28/6, chúng ta có thêm một đội xếp thứ ba có vé. Đó là ĐT Ghana, đội bóng vốn giành quyền đi tiếp từ lượt đấu trước nhưng đánh mất vị trí thứ hai ở lượt đấu cuối. Họ để thua 1-2 trước Croatia trong thế trận giằng co căng thẳng.

Với 4 điểm và hiệu số 0 (ghi 4 bàn, thủng lưới 4 bàn), ĐT Ghana đứng thứ hai trên bảng xếp hạng những đội bóng thứ ba. Điều đó đồng nghĩa với việc ĐT Scotland đã chính thức bị loại. Việc để thua quá đậm trước ĐT Brazil ở lượt đấu cuối khiến đại diện của châu Âu chỉ có 3 điểm và hiệu số là -3. Hiện tại, họ đã rớt xuống vị trí thứ 10 và không còn cơ hội vươn lên trên bảng xếp hạng này.

Trong khi đó, hai đại diện của châu Á là Iran và Hàn Quốc đang phải run rẩy chờ số phận của mình. Họ đang xếp lần lượt thứ 7 và thứ 8 trên bảng xếp hạng này với chỉ 3 điểm và hiệu số lần lượt là +0 và -1. Trong khi đó, Algeria (bảng J) và CHDC Congo (bảng K) đều có khả năng khả năng giành được 4 điểm ở lượt đấu cuối.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba tại World Cup 2026