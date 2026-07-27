Al Nassr nợ như chúa chổm 5.615 tỷ đồng: Đã đến lúc chia tay Ronaldo?

Al Nassr chìm trong cơn khủng hoảng

Cuộc khủng hoảng tài chính đã phủ bóng lên tương lai Al Nassr và có nguy cơ làm sụp đổ toàn bộ dự án thể thao mà họ đang theo đuổi. Trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt thông tin về khoản nợ khổng lồ cùng những khó khăn trong việc hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng, cái tên Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm.

Ronaldo đang nhận mức thu nhập khoảng 200 triệu euro/mùa tại Al Nassr, qua đó trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

Tuy nhiên, lần này sự chú ý không còn hướng đến những bàn thắng hay các thống kê ấn tượng của siêu sao người Bồ Đào Nha, mà là một câu hỏi táo bạo hơn bao giờ hết: liệu đã đến lúc Al Nassr chia tay Ronaldo?

Giá trị lịch sử của Ronaldo cùng những đóng góp trên sân cỏ vẫn là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, việc anh tiếp tục gắn bó với Al Nassr diễn ra trong bối cảnh khoản nợ của đội bóng Saudi Arabia đã lên tới 800 triệu riyal (xấp xỉ 5.615 tỷ đồng), khiến tình hình của CLB này rơi vào trạng thái bị mô tả là thảm họa trên mọi phương diện.

Dự án tiêu tốn ngân sách

Không thể phủ nhận Ronaldo đã thay đổi hình ảnh của Saudi Pro League trên phạm vi toàn cầu, đồng thời đưa giá trị thương mại của Al Nassr lên một tầm cao chưa từng có. Tuy nhiên, đổi lại, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là trung tâm của dự án được xem là tốn kém nhất trong lịch sử CLB.

Mức thu nhập khổng lồ 200 triệu euro/mùa của Ronaldo, cùng những đặc quyền đi kèm trong hợp đồng, tạo nên gánh nặng tài chính rất lớn. Điều này diễn ra đúng vào thời điểm Al Nassr đang rơi vào cuộc khủng hoảng rõ rệt, khiến đội bóng Saudi Arabia không thể hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng mới, thậm chí gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với một số cầu thủ.

Thông tin về khoản nợ khổng lồ của Al Nassr ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, một câu hỏi hoàn toàn có cơ sở được đặt ra: Al Nassr có còn đủ khả năng duy trì dự án này với mức chi phí khổng lồ như hiện tại?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Ronaldo tiếp tục ở lại?

Dẫu vậy, Ronaldo không thể là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Anh vẫn duy trì những thống kê ấn tượng, giữ vững tính chuyên nghiệp, tiếp tục ghi bàn và tạo ra sự khác biệt trên sân. Bên cạnh đó, sức hút thương mại của siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là một nguồn doanh thu quan trọng đối với Al Nassr.

Tuy nhiên, việc giữ Ronaldo đồng nghĩa với việc Al Nassr phải tiếp tục gánh vác những cam kết tài chính khổng lồ. Điều này có thể hạn chế khả năng tái thiết đội hình của ban lãnh đạo Al Nassr, đặc biệt nếu cuộc khủng hoảng tài chính của CLB này nghiêm trọng hơn những gì nhiều người đang nghĩ.

Vì vậy, quyết định về tương lai của Ronaldo sẽ không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn. Khía cạnh tài chính cũng sẽ đóng vai trò quan trọng, khi tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha gắn chặt với khả năng Al Nassr vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại.

Quyết định khó khăn nhất

Nếu mục tiêu chỉ là cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải tới, việc giữ Ronaldo ở lại có thể là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, nếu Al Nassr muốn xây dựng một dự án bền vững để đưa CLB duy trì cạnh tranh trong nhiều năm tới, ban lãnh đạo có thể sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong lịch sử gần đây của đội bóng Saudi Arabia.

Sự ra đi của Ronaldo sẽ không đồng nghĩa với dấu chấm hết cho Al Nassr, cũng như việc CR7 ở lại không đảm bảo CLB này sẽ giành được các danh hiệu. Chức vô địch Saudi Pro League mùa giải 2025/26 mới là danh hiệu đầu tiên của Ronaldo kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2023.

Cuộc khủng hoảng hiện tại của Al Nassr đã mở ra một khả năng mà trước đây hầu như không ai nghĩ tới. Liệu việc khép lại dự án mang tên Ronaldo có phải là giải pháp để cứu Al Nassr?