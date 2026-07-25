Ý tưởng trao Messi Siêu Quả bóng vàng, đồng đội hé lộ bất ngờ về tương lai M10

Báo Mexico gợi ý trao Siêu Quả bóng vàng cho Messi

Mới đây, trang Cuarto Poder (Mexico) đã bất ngờ đề cập đến ý tưởng trao cho Lionel Messi danh hiệu đặc biệt: Siêu Quả bóng vàng (Super Ballon d'Or).

Đây là giải thưởng do tạp chí France Football sáng lập và mới được trao một lần trong lịch sử. Ngày 24/12/1989, huyền thoại Alfredo Di Stéfano được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 3 thập kỷ trước đó, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí.

Messi được đề xuất trao Siêu Quả bóng vàng

Sau chức vô địch World Cup 2022, người hâm mộ đã bắt đầu tranh luận về khả năng Messi trở thành cầu thủ thứ hai nhận Siêu Quả bóng vàng nếu giải thưởng được trao trở lại theo cùng tiêu chí.

Cuarto Poder cho hay, Siêu Quả bóng vàng là danh hiệu hiếm hoi còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ của siêu sao 39 tuổi, bao gồm chức vô địch World Cup cùng 8 Quả bóng vàng. Anh cũng là cầu thủ có nhiều danh hiệu tập thể nhất lịch sử bóng đá (47 danh hiệu).

Đồng đội tiết lộ sốc: Messi muốn giã từ ĐT Argentina sau chung kết World Cup

Thời điểm hiện tại, tương lai của Messi ở đội tuyển Argentina vẫn là dấu hỏi, đặc biệt sau thất bại của "Vũ công tango" tại chung kết World Cup 2026. Bất chấp giới truyền thông, ban huấn luyện Argentina cho rằng siêu sao 39 tuổi chưa nghĩ đến viễn cảnh này, phát ngôn từ Leandro Paredes - đồng đội của Messi ở đội tuyển - càng khiến người hâm mộ hoang mang.

Khi được hỏi về khả năng Messi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Paredes tiết lộ cả đội đã cảm nhận được ý định của anh trong suốt thời gian diễn ra World Cup:

"Thật đau lòng vì tôi nghĩ chúng tôi đã nói về điều đó trong suốt kỳ World Cup, bởi chúng tôi không muốn trận đấu cuối cùng của Messi đến. Tôi nghĩ anh ấy đã đưa ra quyết định rằng đó sẽ là trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo đội tuyển Argentina", Paredes tuyên bố sau trận đấu giữa CLB chủ quản Boca Juniors và O'Higgins tại Copa Sudamericana.

Mặt khác, Paredes vẫn hy vọng người đồng đội lâu năm sẽ thay đổi quyết định: "Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi hy vọng Messi có thể tiếp tục thi đấu. Quyết định sẽ hoàn toàn thuộc về anh ấy. Anh ấy quyết định điều gì khiến mình hạnh phúc thì chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc vì điều đó. Hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục".

Messi đã có ý định giã từ ĐT Argentina sau World Cup 2026?

Nhiều ngôi sao cũng cân nhắc tương lai ở tuyển Argentina

Không chỉ nhắc đến Messi, Leandro Paredes còn cho biết nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển Argentina đang cân nhắc việc có tiếp tục gắn bó với đội tuyển hay không, trong bối cảnh đội bóng bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Chia sẻ này được đưa ra sau khi trung vệ kỳ cựu Nicolás Otamendi nói lời chia tay đội tuyển.

Paredes cho biết: "Đối với nhiều người, đây sẽ là lúc phải suy nghĩ xem có tiếp tục hay không. Đó là một hành trình tuyệt vời và chúng tôi đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Sẽ rất khó để duy trì được đẳng cấp này và để tập thể tiếp tục vận hành theo cách như hiện tại".