Fernandes đút túi 322 tỷ đồng nhờ bản quyền hình ảnh, kiếm tiền giỏi như kiến tạo

Bruno Fernandes kiếm tiền giỏi như kiến tạo

Theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty quản lý bản quyền hình ảnh của Bruno Fernandes, tiền vệ 31 tuổi nhận được 9,2 triệu bảng từ các khoản thu nhập ngoài sân cỏ (xấp xỉ 322 tỷ đồng).

Các tài liệu liên quan đến mùa giải 2024/25 cho thấy, công ty BF8 Sports Ltd, được Fernandes thành lập năm 2020 để quản lý các khoản thu nhập ngoài bóng đá, ghi nhận tổng số tiền 9,5 triệu bảng. Con số này tăng 1,1 triệu bảng so với năm trước, tương đương mức tăng gần 100.000 bảng mỗi tháng.

Sau khi thanh toán các khoản chi phí, Fernandes còn lại 9.180.001 bảng. Khoản tiền này được tính riêng với thu nhập từ việc thi đấu cho MU.

Fernandes thu về khoản tiền lớn từ bản quyền hình ảnh

Fernandes được cho là đang nhận khoảng 12,5 triệu bảng mỗi năm tại MU. Ngoài tiền lương, anh còn có các khoản thưởng, bản quyền hình ảnh và hợp đồng tài trợ với những thương hiệu khác. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng được cho là sở hữu một số bất động sản tại Anh và Bồ Đào Nha.

MU quyết giữ chân "Quỷ đầu đàn"

Về tương lai tại MU, Fernandes đang bước vào 12 tháng cuối của hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng được cho là không muốn anh rời Old Trafford trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

MU hiện có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng. Dù vậy, đội bóng muốn kéo dài thời hạn hợp đồng với Fernandes lâu hơn nữa.

Mùa giải vừa qua, Fernandes giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh bình chọn, trở thành cầu thủ MU đầu tiên sau Wayne Rooney năm 2010 nhận vinh dự này.

Sau kỳ nghỉ hậu World Cup cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Fernandes dự kiến trở lại tham gia đợt tập huấn tiền mùa giải của MU.