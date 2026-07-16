Thư hùng Anh - Argentina: Sao 80 triệu euro của Barca tỏa sáng, Messi cúi đầu bất lực

Phút 55 trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina, một pha phối hợp tuyệt hay giúp “Tam sư” vượt lên. Người lập công cho đội bóng áo trắng là Anthony Gordon - cầu thủ mới gia nhập Barca với mức giá vào khoảng 80 triệu euro.

Gordon tỏa sáng, giúp ĐT Anh mở tỷ số trước Argentina

Morgan Rogers thực hiện đường tạt bóng có điểm rơi chuẩn xác vào vòng cấm. Anthony Gordon băng vào đón bóng rồi tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc dưới bên trái khung thành. Thủ môn hoàn toàn bất lực, và tuyển Anh vươn lên dẫn trước 1-0.

Rogers kiến tạo cho Gordon lập công

Chùm ảnh bàn thắng của ĐT Anh