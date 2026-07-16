Thư hùng Anh - Argentina: Messi cú đúp kiến tạo, Martinez ghi bàn thắng "vàng" phút 90+2

Bị ĐT Anh dẫn bàn với pha lập công phút 55 của Anthony Gordon, Argentina lập tức tăng tốc. Jordan Pickford phải phản xạ xuất thần để từ chối cú đánh đầu cận thành của Nicolás González sau đường chuyền của Lionel Messi.

Gordon mở tỷ số cho Anh ở phút 55

Sức ép ngày càng lớn từ đại diện Nam Mỹ tiếp tục được duy trì khi Alexis Mac Allister dứt điểm đưa bóng dội cột dọc từ quả tạt của Rodrigo De Paul. Enzo Fernández sau đó thử vận may bằng cú sút xa buộc Pickford đẩy bóng qua xà, trước khi chính tiền vệ này tận dụng tình huống phạt góc tiếp theo để tung cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, quân bình tỷ số 1-1. Người kiến tạo cho Enzo không ai khác ngoài Lionel Messi, với một pha quan sát tình huống nhanh và mở ra cơ hội cho đàn em.

Sau bàn gỡ, Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận và dồn ép tuyển Anh trong những phút cuối. Mac Allister thêm một lần đưa bóng tìm đến cột dọc, báo hiệu sức ép khủng khiếp mà hàng thủ đối phương phải hứng chịu.

Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, giúp Argentina ngược dòng hạ ĐT Anh

Điều tất yếu cũng đến khi Lionel Messi thực hiện đường tạt bóng chính xác để Lautaro Martínez trong tư thế không bị kèm đánh đầu vào lưới trống, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục 2-1.

Thất bại khiến tuyển Anh lỡ hẹn với trận chung kết World Cup, đồng thời lần thứ ba kể từ chức vô địch năm 1966 phải dừng bước ở bán kết. "Tam sư" sẽ gặp Pháp trong trận tranh hạng ba tại Miami.

Trong khi đó, Argentina giành quyền vào chung kết để bảo vệ ngôi vương và sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội). HLV Lionel Scaloni đứng trước cơ hội trở thành nhà cầm quân thứ hai trong lịch sử giành hai chức vô địch World Cup.

Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina, sau đường kiến tạo của Messi