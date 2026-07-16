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World Cup 2026

Nảy lửa Anh đấu Argentina: Harry Kane vất vả kèm Messi, Bellingham nỗ lực tìm cơ hội

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Anh Đội tuyển Argentina

Harry Kane và Jude Bellingham là những ngôi sao đáng chú ý nhất của ĐT Anh ở trận đại chiến Argentina.

   

Trận đại chiến giữa ĐT Anh và ĐT Argnetina diễn ra vô cùng chặt chẽ, toan tính. Thậm chí theo thống kê, đây là trận đấu đầu tiên tại FIFA World Cup được ghi nhận (từ năm 1966) không có một cú sút nào trong 30 phút đầu tiên

Trận đại chiến giữa ĐT Anh và ĐT Argnetina diễn ra vô cùng chặt chẽ, toan tính. Thậm chí theo thống kê, đây là trận đấu đầu tiên tại FIFA World Cup được ghi nhận (từ năm 1966) không có một cú sút nào trong 30 phút đầu tiên

Trước thế trận này, ngay cả những ngôi sao tấn công như Harry Kane, Lionel Messi&nbsp;phải lùi sâu tìm bóng thay vì làm nhiệm vụ ghi bàn quen thuộc

Trước thế trận này, ngay cả những ngôi sao tấn công như Harry Kane, Lionel Messi phải lùi sâu tìm bóng thay vì làm nhiệm vụ ghi bàn quen thuộc

Harry Kane vất vả theo kèm Messi

Harry Kane vất vả theo kèm Messi

Đối tác ăn ý của Kane, Jude Bellingham là "điểm sáng" trên mặt trận tấn công. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid có nhiều pha đột phá táo bạo, buộc hàng thủ Argentina phải tập trung theo kèm anh

Đối tác ăn ý của Kane, Jude Bellingham là "điểm sáng" trên mặt trận tấn công. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid có nhiều pha đột phá táo bạo, buộc hàng thủ Argentina phải tập trung theo kèm anh

Có ít&nbsp; nhất 2 tình huống, ĐT Anh được hưởng quả đá phạt ở vị trí thuận lợi sau khi Bellingham bị phạm lỗi

Có ít  nhất 2 tình huống, ĐT Anh được hưởng quả đá phạt ở vị trí thuận lợi sau khi Bellingham bị phạm lỗi

Nảy lửa Anh đấu Argentina: Harry Kane vất vả kèm Messi, Bellingham nỗ lực tìm cơ hội - 6

Nảy lửa Anh đấu Argentina: Harry Kane vất vả kèm Messi, Bellingham nỗ lực tìm cơ hội - 7

Tại World Cup 2026, Jude Bellingham và Harry Kane&nbsp;chính là những nhân tố chủ chốt đưa ĐT Anh&nbsp;tiến vào bán kết.

Tại World Cup 2026, Jude Bellingham và Harry Kane chính là những nhân tố chủ chốt đưa ĐT Anh tiến vào bán kết.

Họ&nbsp;cùng nhau ghi 12 trên 13 bàn thắng cho đội tuyển (chiếm 92,3% tổng số bàn thắng của đội). Bàn thắng duy nhất của cầu thủ khác là pha lập công của Marcus Rashford vào lưới Croatia trong trận mở màn vòng bảng.

Họ cùng nhau ghi 12 trên 13 bàn thắng cho đội tuyển (chiếm 92,3% tổng số bàn thắng của đội). Bàn thắng duy nhất của cầu thủ khác là pha lập công của Marcus Rashford vào lưới Croatia trong trận mở màn vòng bảng.

Tương quan trước trận Anh - Argentina
Tương quan trước trận Anh - Argentina

Mỹ Lionel Messi và đồng đội chạm trán thử thách khó nhất từ đầu World Cup 2026, khi gặp đội tuyển Anh ở bán kết.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

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-16/07/2026 01:50 AM (GMT+7)
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