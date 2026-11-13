Pochettino yêu mến Rashford, có lịch trình "hành xác" khi tiếp quản MU

Pochettino "hành xác" vì ĐT Mỹ và MU

Sau thời gian đồn đoán, MU đã đạt thỏa thuận sơ bộ để bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng mới. Nhà cầm quân người Argentina dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với đội chủ sân Old Trafford thay thế Michael Carrick.

Tuy nhiên theo Daily Mail, trước khi sang Anh, ông vẫn phải hoàn thành hai trận đấu cùng đội tuyển Mỹ tại CONCACAF Nations League.

Pochettino liên tục tham dự 3 trận đấu của ĐT Mỹ và MU chỉ trong 1 tuần

Đội tuyển Mỹ sẽ gặp Haiti ở trận lượt đi vòng tứ kết vào 4h30 ngày 15/11 (giờ Việt Nam). Trận lượt về diễn ra tại Cincinnati vào 7h ngày 18/11.

Sau khi trận đấu kết thúc, Pochettino sẽ phải di chuyển đến Manchester để lần đầu tiên làm việc trực tiếp với các cầu thủ MU vào thứ Năm. Điều đó đồng nghĩa, chiến lược gia người Argentina chỉ có rất ít thời gian để làm quen với đội hình, truyền đạt yêu cầu chiến thuật và chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên.

Thách thức từ đại chiến Liverpool - MU

Đáng chú ý, trận ra mắt của Pochettino dự kiến diễn ra trên sân Anfield, nơi MU đối đầu đối thủ truyền kiếp Liverpool trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh (23h30, 22/11).

Đây là khởi đầu không hề dễ dàng đối với bất kỳ HLV nào. Sau chuyến làm khách tại Anfield, MU còn phải bước vào chuỗi 8 trận đấu trong vòng 29 ngày, dàn trải ở Ngoại hạng Anh và Champions League.

Dù vậy, Daily Mail tiết lộ việc Pochettino tiếp tục dẫn dắt ĐT Mỹ trong thời gian này không khiến MU lo ngại. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" được cho là khá thoải mái với kế hoạch để ông hoàn thành nhiệm vụ hiện tại trước khi chuyển sang dẫn dắt đội bóng mới.

Rashford hưởng lợi lớn nhất từ Pochettino

Bên cạnh nhiệm vụ vực dậy MU, Pochettino được cho là có sự quan tâm đặc biệt đến Marcus Rashford. Những người từng làm việc với chiến lược gia người Argentina nhận định, tiền đạo người Anh có thể là một trong những cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Pochettino đặt kỳ vọng vào Rashford

Theo Telegraph, Pochettino “luôn yêu mến” Rashford và rất mong muốn có cơ hội làm việc trực tiếp với tiền đạo này tại Old Trafford.

Một nguồn tin thân cận với nhà cầm quân người Argentina chia sẻ: “Mauricio luôn yêu mến Rashford. Ông ấy sẽ quan tâm, động viên cậu ấy và dành cho cậu ấy tình cảm giống như cách ông từng dành cho Dele Alli tại Tottenham. Sau đó, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào Rashford".

Rashford vừa trở lại MU sau một mùa giải rưỡi thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona và Aston Villa. Tuy nhiên, sự trở lại của anh không nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người và tiền đạo 29 tuổi vẫn chưa ghi bàn sau 8 lần ra sân ở mùa giải này.

Hiện Rashford đang điều trị chấn thương hông. Anh đặt mục tiêu trở lại kịp thời cho chuyến làm khách trên sân Liverpool vào Chủ nhật tuần sau, trận đấu nhiều khả năng cũng là màn ra mắt của Pochettino.

Fernandes, Mainoo cũng được Pochettino kỳ vọng

Không chỉ Marcus Rashford, Pochettino còn được cho là mong muốn làm việc với nhiều cầu thủ hiện tại của MU. Theo một người từng làm việc với Pochettino, những cầu thủ có tố chất phù hợp với cách xây dựng đội bóng của ông gồm Rashford, Bruno Fernandes, Mainoo, Baleba, Shaw, Amad Diallo và Dorgu. Trong khi đó, những cầu thủ còn lại sẽ cần chứng minh năng lực để thuyết phục ban huấn luyện mới.

Trong số đó, Luke Shaw từng có thời gian làm việc trực tiếp với Pochettino khi cả hai còn ở Southampton. Với Fernandes, Pochettino từng muốn đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha về Tottenham vào năm 2019. Tuy nhiên, Sporting Lisbon khi đó không đồng ý để cầu thủ này ra đi. Sau khi Pochettino bị Tottenham sa thải, Fernandes mới chuyển đến MU vào tháng 1/2020.

Nhóm cầu thủ được cho là phù hợp với triết lí của Pochettino

Cơ hội cho cầu thủ trẻ và nhiệm vụ vực dậy MU

Một điểm đáng chú ý trong triết lý huấn luyện của Pochettino là ông thường tạo điều kiện cho các cầu thủ trưởng thành từ học viện có cơ hội phát triển trong đội một.

Điều này có thể mang đến triển vọng tích cực cho Kobbie Mainoo. Bên cạnh Rashford, tiền vệ 21 tuổi được xem là một trong những cầu thủ có thể nhận được sự tin tưởng từ nhà cầm quân mới.

Cộng sự cũ của Pochettino nhận định về khả năng thành công tại MU: “Ông ấy có đủ tầm vóc để đến đó và làm nên chuyện. Ông ấy cũng có thể tạo được sự ủng hộ từ người hâm mộ dành cho mình và đội bóng, điều đó sẽ rất quan trọng".