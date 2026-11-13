Messi ra đi, tương lai ĐT Argentina đặt vào tay ai?

Argentina sẽ gặp Uruguay lúc 6h ngày 14/11 tại Buenos Aires. Cuộc đối đầu này là thử thách quan trọng với HLV Lionel Scaloni trong quá trình xây dựng đội tuyển sau khi Lionel Messi giải nghệ. Argentina đã giành nhiều chiến thắng khi thiếu Messi, nhưng khả năng tổ chức tấn công và tạo cơ hội trước những đối thủ mạnh vẫn cần được kiểm chứng.

Messi để lại khoảng trống lớn ở ĐT Argentina

Di sản Messi để lại

8 bàn và 4 kiến tạo sau 8 trận ở World Cup 2026 là phần việc Messi để lại cho Argentina. Anh trực tiếp tham gia vào 12 bàn, đồng thời ghi nhiều hơn 2,69 bàn so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG. Argentina mất cùng lúc một mũi dứt điểm sắc bén, một chân chuyền cuối và một điểm tựa xử lý bóng ở khu vực giữa sân với trước vòng cấm.

Messi nhiều năm qua thường nhận bóng giữa các tuyến, hút người theo kèm rồi mở ra đường chuyền quyết định. Khi mắt xích đó rời đi, Scaloni phải chia phần việc cho nhiều cầu thủ thay vì chờ một người gánh toàn bộ.

Tháng 3/2025, Argentina thắng Uruguay 1-0 ngay trên sân khách dù thiếu Messi, Lautaro Martínez và Rodrigo De Paul. Thiago Almada ghi bàn ở phút 68. Argentina cầm bóng 45% nhưng tung ra 12 cú sút, gấp đôi đối thủ. Trận đó đem lại một gợi ý rõ ràng, đội bóng này vẫn có thể tạo thế trận tốt nếu tuyến giữa giữ được nhịp chuyền và đưa bóng vào đúng vị trí tấn công.

2 trận gần đây gặp Bolivia và Burkina Faso tiếp tục củng cố điều đó. Argentina ghi 11 bàn khi Messi vắng mặt. Dẫu vậy, Uruguay mạnh hơn hẳn ở tranh chấp, tốc độ áp sát và chất lượng nhân sự, nên những trận giao hữu ấy chưa đủ để làm thước đo cho màn đọ sức sắp tới.

Enzo Fernández ở trung tâm bài toán

Enzo Fernández là cái tên hợp lý nhất để đứng giữa công cuộc tái tổ chức lối chơi. Anh nhận bóng tốt từ tuyến dưới, thoát pressing bằng 1 hoặc 2 chạm rồi đưa ra những đường chuyền xuyên tuyến. Argentina cần đúng kiểu tiền vệ như vậy để nối hàng thủ với nhóm tấn công.

Alexis Mac Allister phù hợp với vai trò kết nối ở trung lộ, còn Nico Paz có thể hoạt động giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ đối phương để nhận bóng quay mặt lên. Cách sắp xếp này tạo thêm nhiều đường triển khai, thay cho mô hình cũ tập trung quá nhiều vào Messi.

Julián Álvarez mang đến cường độ di chuyển, áp sát và phối hợp nhóm. Vấn đề nằm ở khâu kết thúc. Anh chỉ ghi 1 bàn từ mức xG 1,38 sau 8 trận tại World Cup 2026. Nếu gánh thêm nhiệm vụ ghi bàn, Álvarez cần xuất hiện dày hơn trong vòng cấm và xử lý gọn hơn ở nhịp chạm cuối.

Uruguay sẽ ép vào tuyến giữa

Uruguay dưới thời Diego Forlán thắng 2 trong 3 trận đầu, ghi 11 bàn và thủng lưới 5 bàn. Rodrigo Bentancur cùng các tiền vệ giàu sức chiến đấu của họ đủ khả năng bẻ gãy những đường chuyền đầu tiên của Argentina.

Nếu Scaloni dùng Nico Paz, Álvarez và Almada trên hàng công, phần nặng nhất vẫn nằm ở Enzo và Mac Allister. Họ phải đưa bóng qua lớp pressing đầu tiên, giữ cự ly đội hình và mở ra đường chuyền cho tuyến trên. Màn đọ sức với Uruguay sẽ trả lời trực diện cho một chuyện quan trọng: Argentina đã tìm được trục điều phối mới hay vẫn đang sống bằng từng phương án chắp nối.