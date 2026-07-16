Đỉnh cao Anh đấu Argentina: Messi lập kỷ lục mới, nhảy múa trước dàn sao "Tam sư"

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lionel Messi đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi nhận bóng. Với việc có tên trong đội hình xuất phát của Argentina, anh trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng xuất hiện trong một trận bán kết World Cup (39 tuổi 21 ngày)

Siêu sao 39 tuổi liên tục có những pha xử lí tinh tế, mở ra cơ hội nguy hiểm cho Argentina và khiến các cầu thủ Anh vất vả theo kèm

Phút thứ 3, Elliot Anderson phạm lỗi với Messi. Cầu thủ 2 đội lao vào tranh cãi nảy lửa ngay sau tình huống này

Ở tuổi 39, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Với 8 bàn thắng, anh hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và quyết tâm duy trì phong độ trước ĐT Anh ở bán kết.

Những tình huống tranh chấp nảy lửa giữa Messi và các cầu thủ Anh