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World Cup 2026

Đỉnh cao Anh đấu Argentina: Messi lập kỷ lục mới, nhảy múa trước dàn sao "Tam sư"

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Anh Lionel Messi

Không ngoài dự đoán, Messi vẫn là cái tên khiến hàng thủ ĐT Anh dè chừng ở trận bán kết World Cup.

   

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lionel Messi đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi nhận bóng. Với việc có tên trong đội hình xuất phát của Argentina,&nbsp;anh trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng xuất hiện trong một trận bán kết World Cup (39 tuổi&nbsp;21 ngày)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lionel Messi đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi nhận bóng. Với việc có tên trong đội hình xuất phát của Argentina, anh trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng xuất hiện trong một trận bán kết World Cup (39 tuổi 21 ngày)

Siêu sao 39 tuổi liên tục có những pha xử lí tinh tế, mở ra cơ hội nguy hiểm cho Argentina và khiến các cầu thủ Anh vất vả theo kèm

Siêu sao 39 tuổi liên tục có những pha xử lí tinh tế, mở ra cơ hội nguy hiểm cho Argentina và khiến các cầu thủ Anh vất vả theo kèm

Phút thứ 3, Elliot Anderson phạm lỗi với Messi. Cầu thủ 2 đội lao vào tranh cãi nảy lửa ngay sau tình huống này

Phút thứ 3, Elliot Anderson phạm lỗi với Messi. Cầu thủ 2 đội lao vào tranh cãi nảy lửa ngay sau tình huống này

Ở tuổi 39, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Với 8 bàn thắng, anh hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và quyết tâm duy trì phong độ trước ĐT Anh ở bán kết.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Với 8 bàn thắng, anh hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và quyết tâm duy trì phong độ trước ĐT Anh ở bán kết.

Đỉnh cao Anh đấu Argentina: Messi lập kỷ lục mới, nhảy múa trước dàn sao "Tam sư" - 5

Đỉnh cao Anh đấu Argentina: Messi lập kỷ lục mới, nhảy múa trước dàn sao "Tam sư" - 6

Những tình huống tranh chấp nảy lửa giữa Messi và các cầu thủ Anh

Những tình huống tranh chấp nảy lửa giữa Messi và các cầu thủ Anh

Đỉnh cao Anh đấu Argentina: Messi lập kỷ lục mới, nhảy múa trước dàn sao "Tam sư" - 8

Đỉnh cao Anh đấu Argentina: Messi lập kỷ lục mới, nhảy múa trước dàn sao "Tam sư" - 9

Tương quan trước trận Anh - Argentina
Tương quan trước trận Anh - Argentina

Mỹ Lionel Messi và đồng đội chạm trán thử thách khó nhất từ đầu World Cup 2026, khi gặp đội tuyển Anh ở bán kết.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/07/2026 01:20 AM (GMT+7)
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