Anh hào đoạt vé chung kết World Cup: Argentina ngược dòng ngoạn mục, hẹn đấu Tây Ban Nha

Anh chơi tốt trong... 55 phút

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch tiếp tục được khẳng định khi Argentina lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1 ở bán kết FIFA World Cup 2026. Chiến thắng đưa Lionel Messi cùng các đồng đội vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha lúc 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội), tái hiện màn đối đầu đầu tiên giữa hai đội ở World Cup kể từ năm 1966.

Gordon giúp Anh dẫn trước

Sau hiệp một khan hiếm cơ hội với chỉ ba pha dứt điểm, tuyển Anh là đội khai thông thế bế tắc ở phút 55. Morgan Rogers thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng như đặt để Anthony Gordon băng vào đệm cận thành, đưa "Tam sư" vượt lên dẫn trước.

Nhà vô địch không gục ngã

Bị dồn vào thế khó, Argentina lập tức gia tăng sức ép. Jordan Pickford liên tiếp cứu thua trước Nicolás González và Enzo Fernández, trong khi Alexis Mac Allister hai lần đưa bóng dội cột dọc. Những nỗ lực ấy được đền đáp khi Enzo Fernández tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, quân bình tỷ số 1-1 ở phút 85 sau đường kiến tạo của Lionel Messi.

Lautaro Martinez ghi bàn thắng quý như vàng, giúp Argentina ngược dòng thành công

Đến phút 90+2, Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp với đường tạt bóng chính xác để Lautaro Martínez đánh đầu vào lưới trống, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Chung kết trong mơ: Argentina đấu Tây Ban Nha

Chiến thắng giúp Argentina nối dài thành tích toàn thắng ở cả sáu trận bán kết World Cup trong lịch sử, đồng thời đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Đối thủ của thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ là Tây Ban Nha – đội đã đánh bại Pháp 2-0 ở trận bán kết còn lại.

Argentina sẽ đấu Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026

Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1966, Argentina và Tây Ban Nha mới gặp nhau ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận chung kết tại New York hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa nhà đương kim vô địch với tập thể trẻ trung, giàu sức sáng tạo của “La Roja”. Trong khi đó, tuyển Anh sẽ gặp Pháp ở trận tranh hạng ba 4h ngày 19/7.