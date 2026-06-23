Argentina đoạt vé knock-out World Cup, vẫn chưa tránh được khả năng đấu Tây Ban Nha

Với sự xuất sắc không thể khen đủ của Lionel Messi, ĐT Argentina đã đánh bại Áo 2-0 để giành chiến thắng thứ 2 tại World Cup 2026. Trận thắng này đã bảo đảm chắc chắn họ sẽ vào vòng knock-out, vấn đề còn lại là "La Albiceleste" sẽ theo dõi diễn biến của trận Jordan - Algeria (10h, 23/6) để xác định bối cảnh của bảng J.

Argentina đã chắc vé knock-out nhưng chưa chắc ngôi đầu bảng, điều họ cần để có khả năng cao né được Tây Ban Nha ở vòng 1/16

Có 6 điểm sau 2 trận, Argentina sẽ chắc chắn nắm ngôi đầu ở bảng này nếu như Jordan và Algeria cầm chân nhau, hoặc Algeria thắng. Với kết quả hòa, hai đội này sẽ không thể đuổi kịp Argentina còn Áo vừa thua Argentina trong trận đối đầu trực tiếp. Với kết quả Algeria thắng, họ và Áo sẽ cùng có 6 điểm nhưng cả 2 đội này đều đã thua đối đầu với Argentina.

Trong trường hợp Jordan thắng, Argentina trận cuối vẫn nắm ưu thế trong cuộc tranh ngôi đầu bảng khi chỉ cần không thua. Khả năng họ có ngôi đầu bảng J sau khi đá đủ 3 lượt trận là rất cao, vậy Argentina có thể gặp đối thủ nào ở vòng knock-out?

Đội nhất bảng J sẽ gặp đội nhì bảng H ở vòng 1/16 và bảng H là bảng đấu Tây Ban Nha đang dẫn đầu. Do đó nếu Tây Ban Nha nhất bảng H, Argentina sẽ có cặp đấu vòng 1/16 tương đối dễ thở khi đó có thể là Saudi Arabia, Cape Verde hoặc một Uruguay kém thuyết phục.

Điều đó sẽ khiến hành trình của Argentina ở đầu vòng knock-out có phần nhẹ nhàng. Nếu họ qua được trận đấu ở vòng 1/16, không chừng họ sẽ gặp Bỉ hoặc Paraguay ở vòng 1/8. Bỉ sẽ là một đối thủ mạnh hơn Paraguay nhưng họ không còn là Bỉ của năm 2018.