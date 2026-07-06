Anh hào tiếp theo đến tứ kết World Cup: Na Uy xuất sắc hạ Brazil, giật vé vàng lịch sử

Tuyển Na Uy đã tạo ra bất ngờ lớn khi chạm trán Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026. Haaland và các đồng đội đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 trong ngày chân sút thuộc biên chế Man City có cú đúp bàn thắng.

Phút 79, Haaland có pha bóng chiến thắng Gabriel khi không chiến, qua đó mở tỷ số trận đấu. Đến phút 90, tiền đạo sinh năm 2000 này thực hiện pha dứt điểm chéo góc ở rìa vòng cấm vô cùng hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Còn với Brazil, họ chỉ biết ôm đầu tiếc nuối, bởi vốn dĩ mọi thứ có thể diễn ra tốt hơn nếu Guimaraes đánh bại được thủ môn Nyland ở chấm phạt đền vào phút 14. Sau đó, "Selecao" còn bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Đoàn quân HLV Ancelotti chỉ có thể có 1 bàn danh dự vào phút 90+10 trên chấm 11m nhờ công của Neymar.

Haaland gánh Na Uy trên vai

Chiến thắng trước Brazil giúp Na Uy trở thành đội thứ 3 đoạt vé đến tứ kết World Cup 2026, sau Pháp và Morocco. Đối thủ sắp tới của đội bóng châu Âu này sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa tuyển Anh và Mexico (7h, 6/7).

Với Na Uy, họ đang giữ được thành tích bất bại mỗi khi đối đầu Brazil. Đội bóng Bắc Âu thắng 3 trận và hòa 2 trận sau 5 trận đấu.

Chưa hết, Haaland và các đồng đội còn phá kỷ lục của các bậc tiền bối. Thành tích tốt nhất của Na Uy tại World Cup trong quá khứ chính là tiến đến vòng 1/8, cụ thể vào năm 1998. Nhưng thành tích tốt hơn đã xuất hiện trong năm 2026 với tấm vé vào tứ kết World Cup .