Ronaldo quyết định khép lại hành trình hơn 20 năm ở đội tuyển

Cristiano Ronaldo gây bất ngờ cho giới bóng đá khi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt đối với sự nghiệp quốc tế của cầu thủ 41 tuổi, người đã dành hơn hai thập kỷ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Dù tuyên bố giã từ đội tuyển, Ronaldo dự kiến vẫn sẽ thi đấu thêm một trận cuối cùng để chính thức khép lại hành trình quốc tế. Trong hơn 20 năm cống hiến, anh ghi 146 bàn thắng sau 234 lần ra sân, trở thành một trong những cầu thủ có thành tích nổi bật nhất lịch sử bóng đá quốc gia này.

HLV Scolari có thể dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha ở trận chia tay Ronaldo thay Jorge Jesus

Jorge Jesus không xuất hiện trong trận đấu chia tay

Theo thông tin từ ESPN, HLV Jorge Jesus sẽ không ngồi trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu chia tay đội tuyển của Ronaldo. Mối bất hòa giữa hai người được cho là nguyên nhân khiến nhà cầm quân này không tham gia sự kiện cuối cùng của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Việc thay đổi HLV trước trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt của Ronaldo cũng khiến sự kiện này trở nên đáng chú ý hơn, không chỉ về mặt cảm xúc mà còn ở khía cạnh chiến thuật.

Scolari được nhắc đến như phương án thay thế

Luiz Felipe Scolari, HLV trưởng Bồ Đào Nha giai đoạn 2003-2008, có thể được lựa chọn để dẫn dắt Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối cùng của Ronaldo. Đây là người từng trao cho tiền đạo 41 tuổi cơ hội lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2003.

Scolari và Ronaldo từng xây dựng mối quan hệ gắn bó trong những năm đầu cầu thủ này thi đấu cho đội tuyển. Mối quan hệ ấy càng trở nên thân thiết khi Scolari hỗ trợ Ronaldo vượt qua biến cố gia đình, sau khi cha anh qua đời lúc anh mới 20 tuổi.

Fernando Santos không trở lại dẫn dắt Ronaldo

Một phương án khác từng được nhắc đến là Fernando Santos, người dẫn dắt Ronaldo từ năm 2014 đến năm 2022. Tuy nhiên, theo ESPN, khả năng Santos trở lại trong trận chia tay của Ronaldo đã bị loại trừ.

Dưới thời Fernando Santos, Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO 2016, một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên căng thẳng sau khi Santos quyết định để Ronaldo ngồi dự bị trong một trận đấu tại World Cup 2022. Sự việc này được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV, khiến khả năng tái hợp trong trận chia tay đội tuyển không được đặt ra.

Hiện tại trận đấu tri ân Ronaldo vẫn chưa ấn định thời điểm diễn ra.