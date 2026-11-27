Arsenal quyết nhấn chìm Man City trong khủng hoảng

Tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh là màn so tài giữa Arsenal và Man City trên sân Emirates (23h30, 29/11). Với 28 điểm sau 11 vòng đấu, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang độc chiếm ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách 6 điểm với Man City.

Nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ nới rộng cách biệt với đối thủ lên thành 9 điểm, qua đó giành lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch trước giai đoạn thi đấu khốc liệt cuối năm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của "Pháo thủ" cũng bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại. Sau trận hòa 2-2 với Newcastle ở Ngoại hạng Anh, Arsenal tiếp tục bị Dortmund cầm chân tại Champions League. Khả năng tận dụng cơ hội đang trở thành bài toán khiến HLV Arteta đau đầu.

Dẫu vậy, tình hình của Man City còn đáng báo động hơn. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca trải qua 4 vòng đấu liên tiếp không thắng, trong đó có 3 thất bại. Hàng thủ thiếu chắc chắn, tuyến giữa đánh mất khả năng kiểm soát, trong khi Erling Haaland không còn duy trì được sức công phá như giai đoạn đầu mùa.

Với lợi thế sân nhà cùng hàng phòng ngự tốt nhất giải (7 bàn thua), Arsenal có cơ sở để triển khai thế trận theo ý muốn. Man City vẫn sở hữu những cá nhân đủ khả năng định đoạt trận đấu, nhưng xét về sự ổn định và phong độ, Arsenal xứng đáng được đánh giá cao hơn.

MU - Pochettino chờ chiến thắng đầu tay

Sau thất bại 0-4 trước Liverpool và trận hòa 2-2 với Sporting Lisbon tại Champions League, Mauricio Pochettino sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân Old Trafford với tư cách HLV trưởng MU khi tiếp đón Brentford (22h, 28/11).

"Quỷ đỏ" đang chìm sâu trong khủng hoảng với vị trí thứ 19, chỉ giành 8 điểm và trải qua 9 vòng đấu liên tiếp không thắng. Một thất bại nữa sẽ khiến áp lực dành cho Pochettino tăng lên đáng kể.

Brentford không phải đối thủ dễ chịu khi đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội bóng này đã không thắng trong 10 trận sân khách liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. MU cũng toàn thắng cả 5 lần tiếp đón Brentford trong lịch sử giải đấu.

Màn vùi dập MU 4-0 ở vòng đấu trước cho thấy Liverpool đang từng bước tìm được sự ổn định dưới thời HLV Andoni Iraola. Sự khởi sắc của Florian Wirtz cùng phong độ ghi bàn ấn tượng của Alexander Isak giúp hàng công "Lữ đoàn đỏ" trở nên đặc biệt nguy hiểm. Liverpool hiện đứng thứ 4 với 21 điểm, kém Arsenal 7 điểm và sẽ bước vào trận derby Merseyside gặp Everton (19h, 29/11).

Trái ngược đối thủ, Everton vừa thảm bại 0-4 trước Brentford và mất trung vệ đội trưởng James Tarkowski vì án treo giò. Liverpool cũng chỉ thua 1 trong 15 chuyến làm khách gần nhất trước Everton tại Ngoại hạng Anh. Dù tính chất căng thẳng của trận derby Merseyside có thể khiến Liverpool gặp khó khăn, đoàn quân của Iraola vẫn đủ sức giành trọn 3 điểm để gây sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Chelsea, Tottenham nguy cơ mất điểm

Chiếc ghế của HLV Xabi Alonso đang chịu sức ép lớn sau khi Chelsea thua 3/4 vòng đấu gần nhất, đặc biệt là thất bại 1-4 trước Leeds United ngay trên sân nhà. Chuyến làm khách tới sân City Ground của Nottingham Forest (3h, 28/11) tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đáng chú ý, Chelsea đã nhận tới 7 bàn thua từ những tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây lại là một trong những điểm mạnh của Nottingham Forest.

Tottenham được đánh giá cao hơn Sunderland, nhưng chuyến hành quân tới sân Ánh sáng (21h05, 29/11) hứa hẹn không hề dễ dàng. Sunderland đã giữ sạch lưới ở 3/4 vòng đấu gần nhất. Lối chơi phòng ngự số đông của đội chủ nhà có thể khiến hệ thống tấn công dưới thời HLV Roberto De Zerbi gặp bế tắc.