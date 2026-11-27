MU đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng

MU đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại, có thể xem là một trong những giai đoạn đáng thất vọng nhất trong lịch sử đội bóng. Trước vòng đấu tiếp theo của Ngoại hạng Anh, đội bóng đã tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Khủng hoảng tiếp tục kéo dài sau khi MU nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool tại sân Anfield vào Chủ nhật tuần trước. Tính đến thời điểm này, đội bóng mới giành được một chiến thắng ở giải đấu (thắng Ipswich Town 5-2).

Pochettino đối diện khó khăn khi dẫn dắt MU

Sau khi Michael Carrick bị sa thải, MU bổ nhiệm Mauricio Pochettino nhằm đưa đội bóng thoát khỏi tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Argentina chưa có khởi đầu thuận lợi. Trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông là thất bại trước Liverpool, tiếp đó đội bóng hòa 2-2 với Sporting CP trong khuôn khổ UEFA Champions League vào thứ Tư.

Pochettino hiện hướng sự chú ý đến trận đấu cuối tuần với Brentford trên sân Old Trafford, với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trước mắt, ông cũng cần xây dựng phương án dài hạn nhằm ngăn đội bóng tiếp tục sa sút và rơi sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng.

Sean Dyche đưa ra 4 lời khuyên để vực dậy MU

Sean Dyche, một nhà cầm quân từng nhiều lần đối mặt với cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh, đã đưa ra những lời khuyên dành cho Mauricio Pochettino. Trong cuộc trao đổi với TEAMtalk, Dyche nhấn mạnh rằng MU cần xây dựng lại những nền tảng cơ bản của một đội bóng, thay vì chỉ tập trung vào các giải pháp chiến thuật phức tạp.

Theo Dyche, những yếu tố quan trọng mà đội bóng cần hướng tới là sự mạnh mẽ về tinh thần, thể lực, tính tổ chức và khả năng thực hiện chiến thuật. Ông cho rằng những nền tảng này phải được củng cố trước khi đội bóng có thể cải thiện hiệu quả thi đấu:

“Đội bóng cần có một nền tảng vững chắc hơn để xây dựng lối chơi. Những trụ cột của một đội bóng, theo tôi, là mạnh mẽ, sung sức và có tổ chức. Tôi muốn nói đến sự mạnh mẽ về tinh thần, một bản lĩnh cứng cỏi hơn, tinh thần cạnh tranh cao hơn. Vì vậy, phải mạnh mẽ, sung sức và có tổ chức!”.

MU cần quay lại những nguyên tắc chiến thuật cơ bản

Sean Dyche được đánh giá là một trong những HLV có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp các đội bóng vượt qua nguy cơ xuống hạng tại Ngoại hạng Anh. Ông từng tham gia 7 cuộc chiến trụ hạng trong giải đấu này và 4 lần giúp đội bóng chủ quản thoát hiểm.

Dyche cho rằng MU cần trở lại với những nguyên tắc cơ bản trong bóng đá, đặc biệt là cách tổ chức vị trí, khoảng cách giữa các cầu thủ và sự phối hợp trong hệ thống phòng ngự. Theo ông, những kiến thức nền tảng này đôi khi bị các cầu thủ bỏ quên khi họ trưởng thành và thi đấu ở cấp độ cao hơn:

“Theo tôi, với MU, đội bóng cần gần như quay trở lại những bài học khi các cầu thủ mới 15 tuổi, thời điểm họ được dạy về vị trí và khoảng cách cụ thể trên sân. Tôi từng thực hiện rất nhiều bài tập đơn giản với các đội bóng của mình. Tôi thường giải thích với họ rằng, không phải các bạn không biết những điều này, mà khi càng trưởng thành, các bạn có thể bắt đầu quên đi những nguyên tắc cơ bản nhất của công việc mình phải làm!”.

Dyche đặc biệt lưu ý đến sự thiếu tổ chức trong khâu phòng ngự của MU. Ông cho rằng Pochettino cần xem xét lại cách đội bóng vận hành, bởi vấn đề có thể xuất phát từ việc cầu thủ chưa hiểu rõ nhiệm vụ hoặc chưa thực hiện đúng những gì họ được yêu cầu:

“Theo những gì tôi quan sát, đội bóng cần cải thiện một số yếu tố tổ chức cơ bản, đặc biệt là trong phòng ngự. Đây là những quyết định mà Pochettino phải tự đưa ra. Tuy nhiên, tôi cho rằng vấn đề này sẽ nằm ở vị trí ưu tiên cao trong danh sách của ông ấy. Các cầu thủ có thể không biết mình cần làm gì, hoặc họ không thực hiện được những điều mà bản thân vốn đã biết cách làm".

Sean Dyche cho rằng MU cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề

Không chỉ chiến thuật, vấn đề còn nằm ở cách cầu thủ thực hiện

Dyche cho rằng đánh giá một đội bóng thất bại chỉ vì chiến thuật của huấn luyện viên không phù hợp là cách nhìn chưa đầy đủ. Trong nhiều trường hợp, chiến thuật đã được xây dựng đúng nhưng cầu thủ không thể thực hiện hiệu quả trên sân.

“Đó luôn là thách thức đối với một nhà quản lý. Người ta thường nói: ‘Ồ, ông đã chọn sai chiến thuật’. Nhưng đôi khi câu trả lời là: không, các cầu thủ đã không thực hiện được chiến thuật đó. Không phải lúc nào vấn đề cũng nằm ở việc lựa chọn chiến thuật sai. Đôi khi, vấn đề nằm ở cách các cầu thủ triển khai chiến thuật không đúng".