Ai cản được Messi khi chính lịch sử đang chạy theo anh?

Ba trận vòng bảng. Sáu bàn thắng. Dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

19 bàn thắng trong lịch sử các kỳ World Cup – một kỷ lục mà trước khi World Cup 2026 khởi tranh còn thuộc về Miroslav Klose.

Và giờ đây, khi vòng bảng còn chưa khép lại được bao lâu, câu hỏi không còn là “Messi có phá được kỷ lục hay không?”.

Mà là:

Ai còn có thể cản được Messi?

Sáu bàn thắng, sáu cách khác nhau để gieo nỗi ám ảnh

Điều đáng sợ nhất ở Messi không nằm ở con số mà nằm ở cách anh tạo ra những con số ấy.

World Cup 2026 chứng kiến một Messi ghi bàn bằng gần như mọi phương thức.

Một cú hat-trick đẳng cấp vào lưới Algeria.

Một cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo, trong đó có bàn thắng lịch sử đưa anh vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Rồi cú đá phạt lạnh lùng vào lưới Jordan sau khi chỉ vừa xuất hiện từ ghế dự bị khoảng 20 phút.

Những kỷ lục liên tiếp được tạo ra bởi Messi. Ảnh: AP

Sáu bàn thắng.

Sáu khoảnh khắc.

Và gần như không có hai pha lập công nào giống nhau.

Messi không còn phụ thuộc vào tốc độ như tuổi đôi mươi.

Cùng không còn phải rê qua ba, bốn hậu vệ ở mọi tình huống.

Anh ghi bàn bằng sự lựa chọn hoàn hảo, bằng cảm giác không gian và bằng kinh nghiệm của một người đã trải qua sáu kỳ World Cup.

Và có lẽ, đó mới là phiên bản hoàn thiện nhất của Lionel Messi.

Bảy trận World Cup liên tiếp ghi bàn – kỷ lục chưa từng tồn tại

Bàn thắng của Messi vào lưới Jordan không chỉ giúp Argentina khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng. Nó còn mở ra một cột mốc mà lịch sử World Cup suốt gần một thế kỷ chưa từng chứng kiến.

Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp.

Chuỗi trận ấy bắt đầu từ World Cup 2022 và kéo dài tới tận hiện tại.

Chưa một ai từng ghi bàn trong 7 trận liên tiếp ở World Cup như Messi. Ảnh: AP

Trước Messi, chỉ có hai huyền thoại từng chạm tới mốc sáu trận liên tiếp là Just Fontaine (1958) và Jairzinho (1970). Nhưng không ai bước qua con số sáu.

Messi đã làm được.

Không phải trong một kỳ World Cup mà kéo dài qua hai giải đấu, bốn năm cách biệt.

Đó không chỉ là phong độ.

Đó là sự bền bỉ của một thiên tài.

Kỷ lục của Klose giờ đã ở rất xa

Miroslav Klose từng được xem là tượng đài gần như bất khả xâm phạm.

16 bàn thắng qua 4 kỳ World Cup. Đó là kỷ lục tồn tại hơn một thập kỷ. Nhưng Messi đã san bằng cột mốc ấy bằng cú hat-trick trước Algeria.

Rồi vượt lên bằng cú đúp vào lưới đội tuyển Áo.

Và đào sâu thêm bằng pha đá phạt tuyệt đẹp trước Jordan.

19 bàn thắng.

Kỷ lục ấy không còn chỉ là một con số. Và đáng nói là nó đang tiếp tục được Messi kéo xa hơn sau từng trận đấu.

Điều đáng sợ nhất là Messi không còn phải chứng minh điều gì

Có lẽ, đây mới là điều khiến mọi đối thủ phải lo lắng.

World Cup 2010, người ta nói Messi chưa biết ghi bàn.

World Cup 2014, người ta bảo anh chưa thể vô địch.

2018 là nỗi thất vọng.

Còn 2022 là lời đáp trả hoàn hảo.

Sau chiếc cúp vàng ở Qatar, Messi gần như đã khép lại mọi cuộc tranh luận lớn nhất trong sự nghiệp.

Ở tuổi gần 40, Messi dường như đang là phiên bản World Cup hoàn hảo nhất. Ảnh: AP

Anh không còn phải chạy theo danh hiệu. Không còn phải chứng minh mình giỏi hơn ai.

Messi bước vào World Cup 2026 với tâm thế rất khác.

Anh chỉ đơn giản là tận hưởng bóng đá.

Và đôi khi, một thiên tài không còn mang theo bất kỳ gánh nặng nào… lại chính là phiên bản đáng sợ nhất.

Không còn sự nôn nóng.

Không còn áp lực.

Không còn những cú sút vội vàng vì khát khao lập kỷ lục.

Chỉ còn sự bình thản của một người hiểu rằng mình đang làm điều mình yêu thích.

Có lẽ vì thế mà những pha xử lý của Messi lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, và hiệu quả hơn.

Người ta vẫn hỏi ai có thể cản Messi.

Nhưng sau những gì diễn ra ở vòng bảng World Cup 2026, có lẽ câu hỏi đúng hơn phải là:

Làm sao ngăn cản được một cầu thủ đã thôi chạy theo lịch sử, trong khi chính lịch sử vẫn đang tiếp tục chạy theo anh?