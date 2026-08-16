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Video bóng đá Nashville – Inter Miami: Hàng thủ thảm họa, Messi hỏng phạt đền (MLS)

Sự kiện: Inter Miami Lionel Messi

Siêu sao Messi bỏ lỡ quả phạt đền trong khi hàng thủ của Inter Miami chơi cực tệ.

Inter Miami có chuyến làm khách của Nashville trong khuôn khổ mùa giải thường của MLS 2026/27. Siêu sao Lionel Messi đá chính ngay từ đầu nhưng đội nhập cuộc tốt hơn là đội chủ nhà.

Messi vất vả trong hiệp một

Messi vất vả trong hiệp một

Phút 16, Nashville có bàn mở tỉ số cực kỳ bất ngờ. Pha tạt bóng tưởng như không có gì nguy hiểm của Saad bỗng trở thành đường kiến tạo cho Najar băng vào đánh đầu tung lưới đối thủ ở góc hẹp. Inter Miami có lời đáp trả gần như ngay lập tức.

Luis Suarez có bóng trong vòng cấm và hậu vệ chủ nhà phạm lỗi với tiền đạo người Uruguay. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng Messi lại đá hỏng. White băng vào đá bồi tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do cầu thủ này đã phạm lỗi trước đó.

Những phút còn lại của hiệp một, Nashville thi đấu áp đảo nhưng không tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Trong khi đó, Inter Miami bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa. Phút 45+1, Messi chọc khe hay và Segovia có pha xử lý đẳng cấp, vượt qua hai cầu thủ rồi cứa lòng tung lưới đối thủ.

Tuy nhiên, hàng thủ của Inter Miami chơi không tốt trong hiệp hai. Ngay ở phút 49, họ để một mình Mukhtar đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Rios. Nhận bàn thua đau, Inter Miami dồn lên tấn công và ăn đòn "hồi mã thương". Phút 56, Surridge đánh gót tung lưới Inter Miami. 

Vài phút sau, thủ thành Rios mắc sai lầm ngớ ngẩn và Mukhtar dễ dàng hoàn thành cú đúp. Những phút cuối, Inter Miami cố gắng nhưng không tìm được bàn thắng. Chung cuộc, Inter Miami thảm bại trước Nashville.

Tỉ số chung cuộc: Nashville 4-1 Inter Miami (H1: 1-1)

Ghi bàn:

Nashville: Najar 16’, Mukhtar 49', 63', Surridge 56'

Inter Miami: Segovia 45+1’

Đội hình xuất phát

Nashville: Schwake, Najar, Palacios, Woledzi, Baker – Whiting, Espinoza, Tagseth, Corcoran, Saad, Mukhtar, Surridge

Inter Miami: Rios, Mura, Fray, Lujan, Reguilon, De Paul, Casemiro, Bright, Segovia, Messi, Suarez

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 08:55 AM (GMT+7)
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